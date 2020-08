Berlin: Demo gegen Corona-Politik: SPD-Politiker außer sich „Das macht mich wütend“

Der Berliner Senat hatte die Demo gegen Corona-Politik verboten.

Corona-Gegner riefen trotzdem zu Reisen in die Hauptstadt auf

Nun entschied das Berliner Verwaltungsgericht, dass die Demo doch stattfinden darf.

Bei der Demo in Berlin war am Samstag einiges los.

Nach dem ersten Verbot der Demonstration gegen die Corona-Politik kam in der Nacht zu Samstag die Entscheidung - die Demo darf stattfinden.

Und für 3000 Polizisten bedeutete das am Samstag Schwerstarbeit. Rund 40.000 Menschen waren in der Hauptstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu streiken, wie die Beamten schätzten, unter ihnen viele Reichsbürger und Rechtsextreme.

Alle neuen Entwicklungen und Infos zur Corona-Demo und den „Sturm in Berlin“ in unserem Blog.

Sonntag, 30. August:

8.48 Uhr: Politiker zeigen sich bestürzt über die Ereignisse vor dem Reichstag

Mehrere Politiker äußerten sich bestürzt über die Ereignisse vor dem Reichstag. Hier eine Auswahl an Stimmen:

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte der „Bild am Sonntag“: „Meinungsvielfalt ist ein Markenzeichen einer gesunden Gesellschaft. Die Versammlungsfreiheit hat aber dort ihre Grenzen, wo staatliche Regeln mit Füßen getreten werden.“ Und weiter: „Das Reichstagsgebäude ist die Wirkungsstätte unseres Parlaments und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie. Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchen, ist unerträglich. Ich danke der Polizei, dass sie uns heute schnell und konsequent davor bewahrt hat. Der Staat muss gegenüber solchen Leuten mit null Toleranz und konsequenter Härte durchgreifen.“

(CSU) sagte der „Bild am Sonntag“: „Meinungsvielfalt ist ein Markenzeichen einer gesunden Gesellschaft. Die Versammlungsfreiheit hat aber dort ihre Grenzen, wo staatliche Regeln mit Füßen getreten werden.“ Und weiter: „Das Reichstagsgebäude ist die Wirkungsstätte unseres Parlaments und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie. Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchen, ist unerträglich. Ich danke der Polizei, dass sie uns heute schnell und konsequent davor bewahrt hat. Der Staat muss gegenüber solchen Leuten mit null Toleranz und konsequenter Härte durchgreifen.“ Außenminister Heiko Maas (SPD) twitterte: „Alle haben Recht, über Umgang mit Corona zu streiten & natürlich für Ihre Meinung zu demonstrieren. Niemand sollte dafür Rechtsextremen hinterherlaufen, PolizistInnen gefährden & viele einem Infektionsrisiko aussetzen. Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend.“

(SPD) twitterte: „Alle haben Recht, über Umgang mit Corona zu streiten & natürlich für Ihre Meinung zu demonstrieren. Niemand sollte dafür Rechtsextremen hinterherlaufen, PolizistInnen gefährden & viele einem Infektionsrisiko aussetzen. Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend.“ SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) schrieb: „Unser Grundgesetz garantiert Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Es ist die Antwort auf das Scheitern der Weimarer Republik und den Schrecken der NS-Zeit. Nazisymbole, Reichsbürger- & Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts verloren.“

(SPD) schrieb: „Unser Grundgesetz garantiert Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Es ist die Antwort auf das Scheitern der Weimarer Republik und den Schrecken der NS-Zeit. Nazisymbole, Reichsbürger- & Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts verloren.“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil erklärte in einer „Bild“-Sondersendung, er halte es für „völlig legitim, dass man gegen Politik demonstriert, dass man Fragen stellt, dass man auch Sachen kritisiert. Das gehört zur Demokratie dazu.“ Aber wenn er dann sehe, dass Reichsflaggen genutzt würden, dass man versuche, den Bundestag zu stürmen, wenn er sehe, dass dort Reichsbürger und Nazis mit anderen Demonstranten versuchten, in das Gebäude zu kommen, „dann macht mich das wütend, das macht mich fassungslos“. „Und die Gedanken sind natürlich zuerst bei den Sicherheitskräften dort. Und ich bin den Polizistinnen und Polizisten dankbar, das hat man in den Videos gesehen, die sich in den Weg gestellt haben, und die Schlimmeres verhindert haben.“

erklärte in einer „Bild“-Sondersendung, er halte es für „völlig legitim, dass man gegen Politik demonstriert, dass man Fragen stellt, dass man auch Sachen kritisiert. Das gehört zur Demokratie dazu.“ Aber wenn er dann sehe, dass Reichsflaggen genutzt würden, dass man versuche, den Bundestag zu stürmen, wenn er sehe, dass dort Reichsbürger und Nazis mit anderen Demonstranten versuchten, in das Gebäude zu kommen, „dann macht mich das wütend, das macht mich fassungslos“. „Und die Gedanken sind natürlich zuerst bei den Sicherheitskräften dort. Und ich bin den Polizistinnen und Polizisten dankbar, das hat man in den Videos gesehen, die sich in den Weg gestellt haben, und die Schlimmeres verhindert haben.“ Der Grünen-Abgeordnete Konstantin von Notz erklärte: „Teilnehmer einer Demonstration zu der auch AfD und NPD mobilisierten, haben versucht den Reichstag zu stürmen. Reichskriegsflaggen bestimmen das Bild vor dem Gebäude. #Sommer2020 Es ist einfach nur ekelhaft und zum schämen.“

Corona-Demo in Berlin: Attila Hildmann wird von der Polizei abgeführt. Foto: dpa

Samstag, 29. August:

221.18 Uhr: Video zeigt Sturm auf Reichstag

Videos zeigen den Sturm auf den Reichstag. Drei Polizisten stellten sich dem entgegen und konnten ein Eindringen der Corona-Leugner und Reichsbürger in den Reichstag verhindern.

19.30 Uhr: Demonstranten versuchen Reichstag zu stürmen

Demonstranten haben Absperrungen durchbrochen und versuchten den Reichstag zu stürmen. Die Polizei konnte die Demonstranten mithilfe von Pfefferspray zurückdrängen.

Vor dem Bundestag überrennen nun Corona-Demonstranten die polizeilichen Absperrungen und stürmen die Treppen hoch. Polizei machtlos. #b2908 #2908info pic.twitter.com/7q8wC79h8K — democ. (@democ_de) August 29, 2020

18.40 Uhr: Das sagt die Polizei zur Hildmann-Festnahme

„An der Einmündung Unter den Linden / Schadowstraße mussten wir zahlreiche weitere Festnahmen durchführen, unter anderem wegen Flaschenwürfen, Gefangenenbefreiungen und weiteren Straftaten. Unter den Festgenommenen ist auch ein Autor veganer Kochbücher“, schreibt die Berliner Polizei auf Twitter.

18.21 Uhr: Innensenator Geisel berichtet von 300 Festnahmen

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat sich am Abend geäußert. Er geht von 35.000 bis 38.000 Demonstranten aus. Es habe 300 Festnahmen gegeben. Etwa 200 davon vor der russischen Botschaft, wo es zu Flaschenwürfen gegen Polizisten und Gefangenenbefreiungen gekommen war. Geisel sprach von einem massiven Aufgebot an Reichsbürgern und Rechtsextremisten rund um die russische Botschaft. Bei Auseinandersetzungen seien sieben Polizisten verletzt worden.

Corona-Demo in Berlin: Wenig später war Schluss für Attila Hildmann. Die Polizei führte den Vegan-Koch ab. Foto: dpa

18.07 Uhr: Attila Hildmann abgeführt

Attila Hildmann, TV-Koch und Chef-Verschwörungstheoretiker, wurde so eben vor der russischen Botschaft von der Polizei abgeführt. Das zeigen Videoaufnahmen.

17.13 Uhr: Polizei startet Räumung

Die Polizei fordert die Demonstranten auf, die Straße „Unter den Linden“ zu räumen, berichtet die Berliner Morgenpost. Sie sollen das Gelände in Richtung Brandenburger Tor zu verlassen. Demnach kommt es zu ersten Festnehmen.

Vor der Bühne im Bereich der Reichstagswiese wurden Teile der Absperrung umgeworfen. Es drangen Personen in den gesperrten Bereich vor. Dagegen sind wir vorgegangen & werden nun die Anwesenden von der Wiese herunterführen. Gleich gehen dort auch die Rasensprenger an. #b2908 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

16.20 Uhr: Polizei geht von 30.000 Teilnehmern aus

Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber BILD, dass etwa 25.000 bis 30.000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni sind. Der Veranstalter war von 22 500 ausgegangen. „Auf der Fahrbahn können Abstände eingehalten werden, vor den Bühnen ist das schwieriger. Wir sind im Kontakt mit dem Veranstalter, dass er darauf einwirkt, dass Abstände eingehalten werden“, so die Sprecherin.

Corona-Demo in Berlin: Mehrere Festnahmen nach Flaschenwürfen. Foto: imago images

16.01 Uhr: Flaschen- und Steinwürfe vor russischer Botschaft

Vor der russischen Botschaft in Berlin kam es aus einer großen Gruppe der Demonstranten zu Stein- und Flaschenwürfen gegen Polizisten. Zwei Personen wurden laut Polizei festgenommen. Dabei soll auch Pfefferspray und einfache körperliche Gewalt eingesetzt worden sein.

15.05 Uhr: Zwischenfälle bei Demo

Die Polizei berichtet von mehreren Zwischenfällen rund um die Demo in Berlin. 40 Personen sollen am Schifferbauerdamm Boxbandagen angelegt haben. An der Universitätsstraße sollen Hindernisse auf die Fahrbahn gebracht worden sein, in der Friedrichstraße ein Baucontainer in Brand gesteckt worden sein.

Aktuelle Einsätze unserer Kolleg.:

- Schiffbauerdamm: 40 Pers. legen Boxbandagen an

- Taubenstr.: 70 Pers. stehen auf Fahrbahn

- Universitätsstr.: Verbringen von Hindernissen auf Fahrbahn

- Friedrichstr.: Brennender Baucontainer

- Friedrichstr.: Festnahme n. Flaschenwurf#b2908 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

14.10 Uhr: Demonstranten wehren sich gegen die Demo-Auflösung

Mit Sitzstreiks wollen die Demonstranten die Auflösung der Corona-Demo verhindern. Mehrere Videos im Internet zeigen die Blockaden. Zuvor hatten sie sich nicht an das eigene Hygiene-Konzept gehalten, sodass die Polizei sich entschloss die Versammlung aufzulösen.

Corona-Demo in Berlin: Die Polizei löst die Demonstration jetzt auf. Foto: dpa

13.09 Uhr: Polizei löst Corona-Demo auf

„Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit..“, schreibt die Polizei Berlin schon nach rund einer Stunde bei Twitter und will die Demo nun auflösen. Kurz zuvor wollten die Einsatzkräfte die Maskenpflicht durchsetzen. Das sei nicht geglückt. Jetzt sei man an den Veranstalter herangetreten. Mit Durchsagen werden die Teilnehmer nun zur Auflösung informiert.

Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird. Alle bisherigen Maßnahmen haben nicht zu einem Einhalten der Auflagen geführt. #b2908 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

12.59 Uhr: 18.000 Menschen demonstrieren in Berlin

Bis Samstagmittag versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 18.000 Menschen in Berlin-Mitte.

In der Menge waren zahlreiche Deutschland-Flaggen zu sehen, zeitweise skandierten die Demonstranten „Merkel weg“. Bereits seit dem frühen Vormittag hatten sich Gegner der Corona-Politik in den Straßen rund um das Brandenburger Tor versammelt. Für den Demonstrationszug waren 17.000 Menschen angemeldet. Am Nachmittag soll dann auf der Straße des 17. Juni eine Großkundgebung mit 22.500 Teilnehmern stattfinden.

12.15 Uhr: Corona-Demo sorgt für Kritik

Auch Satiriker Shahak Shapira hat sich bei Twitter zu der umstrittenen Corona-Demo zu Wort gemeldet:

Ganz schön viele Reichskriegsflaggen für eine Friedensdemo. #Berlin2908 — Shahak Shapira (@ShahakShapira) August 29, 2020

11.38 Uhr: Ab jetzt gilt eine Maskenpflicht

Die Polizei Berlin teilt mit, dass ab jetzt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei der Demonstration zur Auflage geworden ist. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben die Teilnehmer der Demo mehrfach auf das Einhalten der nötigen Abstände hingewiesen. Trotzdem sollen die Abstände nicht eingehalten worden sein.

„Erst wenn die Abstände eingehalten werden, kann die Demo loslaufen“, teilte die Berliner Polizei über den Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Polizei hatte im Vorfeld angekündigt, die Versammlungen bei Nichteinhaltung der Mindestabstände und Verstößen gegen weitere Corona-Auflagen aufzulösen.

10.49 Uhr: Corona-Demo startet

In Berlin haben sich auf der Straße Unter den Linden am Samstagvormittag bereits rund 1000 Teilnehmer für eine größere Demonstration gegen die Corona-Politik versammelt. Von dort soll ein Aufzug mit Protestierern durch Berlin ziehen zum Tiergarten und bis zur Straße des 17. Juni.

10.05 Uhr: Innensenator mit großen Sorgen

Der Innensenator Andreas Geisel (SPD) twitterte im Vorfeld der Demo: "Das OVG ist der Ansicht, dass die Erfahrungen aus den Demos Anfang August keinen Verbotsgrund für die aktuellen Versammlungen darstellen, obwohl damals massiv und bewusst gegen die Infektionsschutz-Auflagen verstoßen wurde.

„Denn große Sorge bereitet mir nach wie vor die europaweite Mobilisierung unter Rechtsextremisten, die unabhängig von der Verbotsdiskussion im Vorfeld stattgefunden hat. Ich appelliere an alle, sich gewaltfrei in Berlin zu versammeln.

9.10 Uhr: 3.000 Polizisten in Berlin im Einsatz

Die Berliner Polizei hat sich auf einen Großeinsatz zur Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen vorbereitet. Vor dem Brandenburger Tor standen am frühen Samstagmorgen bereits zahlreiche Polizeifahrzeuge. „Die Nacht war überwiegend ruhig“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz. An mehreren Versammlungsorten seien bereits Polizeikräfte im Einsatz.

Die Initiative Querdenken plant am Samstagvormittag einen langen Demonstrationszug und eine Kundgebung, für die rund 22 000 Menschen angemeldet waren. Die Versammlungen können laut Gerichtsurteil stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das zuvor erlassene Verbot der Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Insgesamt sollen rund 3000 Polizisten am Samstag bereit stehen. Im Regierungsviertel waren bereits vor Tagen Absperrgitter bereitgestellt worden. Bereits am Freitagabend hatten sich Demonstranten am Brandenburger Tor versammelt und gegen die deutsche Corona-Politik demonstriert.

7.30 Uhr: Demo in Berlin gegen Corona-Politik erlaubt

Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik können am Samstag in Berlin stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist nun rechtskräftig.

Ein Fall für die Juristen: Die Corona-Demo am Samstag in Berlin darf stattfinden. Das entschied das Oberverwaltungsgericht. Foto: imago images / Müller-Stauffenberg

Freitag, 28. August

18.00 Uhr: Gerichtsurteil für Corona-Demo - Polizei geht drastischen Schritt

Nachdem das Verwaltungsgericht Berlin doch entschieden hat, die Corona-Demonstration am Wochenende in der Hauptstadt zu erlauben, legte die Polizei am Freitag nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein. Das erklärte ein Gerichtssprecher gegenüber der Bild. Demnach wolle die Polizei Berlin bis 18.30 Uhr noch Gründe nachreichen. Erwartet wird anschließend eine Stellungnahme der Veranstalter.

14.45 Uhr: Demo-Streit geht in die nächste Instant

Das Verwaltungsgericht hat die geplante Demo in Berlin nun doch unter strengen Auflagen genehmigt. Doch noch ist unklar, ob sie wirklich stattfinden kann. Das Land Berlin will nun das Oberverwaltungsgericht anrufen, wie Polizeipräsidentin Barbara Slowik schon vor Bekanntgabe der Entscheidung für den Fall einer juristischen Niederlage in erster Instanz erklärte.

Das Verwaltungsgericht hatte die Demo unter strengen Corona-Schutz- und Abstandsauflagen erlaubt. Inwiefern die Demo aber nachträglich aufgelöst werden kann, sollte gegen die Hygieneregeln verstoßen werden, wird derzeit von Kritikern der Entscheidung im Netz stark angezweifelt.

13.45 Uhr: Verwaltungsgericht kippt Verbot von Demonstration gegen Corona-Politik

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Verbotsverfügung der Polizei für eine geplante Demonstration gegen die Corona-Politik gekippt. Die Veranstaltung am Samstag könne unter Auflagen stattfinden, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag der dpa. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.

09.08 Uhr: Gerichtsentscheidung wird heute erwartet

Heute wird eine Entscheidung des Verwaltungsgericht Berlin bezüglich des Verbots der ursprünglich geplanten Corona-Demo in der Bundeshauptstadt erwartet. Das Gericht hat dem Land Berlin eine Frist bis heute Nachmittag für eine Erwiderung auf den Widerspruch der Initiative „Querdenken“ gegen das Demo-Verbot am Wochenende gewährt.

Michael Ballweg – der Gründer der Initaitive – hatte das Verbot als „feindlichen Angriff auf das Grundgesetz“ bezeichnet.

Donnerstag, 27. August

10.00 Uhr: Corona-Kritiker starten Aufruf zu „Sturm in Berlin“

Im Internet gibt es vermehrt Aufrufe zum „Sturm in Berlin“. Demnach wird dazu aufgerufen, trotz des Verbots der Großdemonstration in Berlin am Wochenende, vor Ort zu sein. Auch zu Gewalt und politischem Umsturz wurde aufgefordert.

Politikwissenschaftler Josef Holnburger, der auf Social Media zu Verschwörungsmythen forscht, erklärte laut ntv: „Die extremeren Kräfte pochen gerade darauf, die Demonstration durchzuführen.“

Im Messenger-Dienst Telegram hieß es außerdem, dass Waffen ab jetzt zur Gegenwehr erlaubt seien. Rechtsextreme Influencer würden zu Reisen in die Hauptstadt plädieren, so Holnburger weiter.

Im Mauerpark in Berlin in Prenzlauer Berg wurde bereits gegen die Corona-Pandemie demonstriert. Foto: Annette Riedl/dpa

09.45 Uhr: Verbot von Corona-Demonstration - noch kein Widerspruch bei Gericht eingetroffen

Am Tag nach dem Verbot der Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin lag bis zum frühen Vormittag beim Verwaltungsgericht noch kein Widerspruch der Veranstalter vor. Das sagte ein Gerichtssprecher am Donnerstagmorgen. Man rechne aber mit dem Eingang der angekündigten Widersprüche im Lauf des Tages. Ob das Verwaltungsgericht dann noch am Donnerstag oder erst am Freitag zu einer Entscheidung komme, stehe noch nicht fest.

08.00 Uhr: Berliner Innensenator verteidigt Demonstrationsverbot

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat das Verbot der für Samstag geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik verteidigt. Im rbb-Inforadio sprach er am Donnerstagmorgen von einer schweren Entscheidung. Geisel: „Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird.“

