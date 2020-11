Berlin: Club erhielt Mega-Summe Corona-Hilfe – und macht dann ausgerechnet DAS

Berlin. Den Club „The Pearl“ in Berlin-Charlottenburg hat es in der Corona-Pandemie schwer erwischt. Sogar so schwer, dass der Betrieb im Rahmen der Soforthilfe IV 2.0 satte 500.000 Euro an Zuschüssen erhielt – den möglichen Maximalbetrag.

Doch was der Club in Berlin nach dieser Hilfeleistung nun veranstaltet, lässt einen als Außenstehenden nur noch ungläubig den Kopf schütteln. Darüber berichtet der Tagesspiegel.

Berlin: Club kriegt Corona-Hilfen – und feiert illegale Party

Neben der finanziellen Hilfen hatte „The Pearl“ zudem noch die Erlaubnis, den Beginn der coronabedingten Sperrstunde von 23 Uhr auf 24 Uhr nach hinten zu verschieben. Doch sowohl diese Ausnahmeregelung als auch die Zuschüsse hielten Betreiber wie Gäste offenbar nicht davon ab, am Samstagabend eine Party zu veranstalten, auf der die aktuellen Corona-Verordnungen kaum bis gar nicht eingehalten wurden.

Von einer Einsatzhundertschaft der Polizei ist die Rede, die rund 100 Gäste nach Mitternacht aus dem Club auf der Fasanenstraße bat, um die unerlaubte Party aufzulösen.

Der „Tagesspiegel“ bat eine Marketing-Mitarbeiterin im „The Pearl“ um eine Stellungnahme, doch sie wollte sich zu dem Vorfall nicht äußern.

Scharfe Kritik am Verhalten der Club-Betreiber

Der Grünen-Abgeordnete Georg Kössler, seines Zeichens clubpolitischer Sprecher seiner Fraktion, verurteilt den Vorfall aufs Schärfste: „Das ein unnötiges und respektloses Verhalten gegenüber all den Clubs, die sich an die Regeln halten.“ Wenn man schon so eine Ausnahmegenehmigung habe, solle man sich an die Regeln halten „und nicht so unsolidarisch sein.“

Auch die Berliner Kulturverwaltung zeigt sich entsetzt. „Das ist im höchsten Maße unsozial und unverantwortlich“, wird Sprecher Daniel Bartsch zitiert. Er betont jedoch, dass man die hohen Corona-Hilfen und die Vorfälle vom Wochenende getrennt betrachten müsse. Dass „The Pearl“ ein Recht auf die damaligen Förderungen gehabt habe, hätten ein externer Wirtschaftsprüfer bereits bestätigt. (at)