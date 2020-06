Berlin: Brand am Reichtagsgebäude – Brandstiftung?

Berlin. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es am Reichtagsgebäude in Berlin gebrannt.

Gegen 0.30 Uhr fing eine kleine Fläche einer Spanplatte Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr Berlin am Montag erklärte.

Berlin: Brand am Reichtagsgebäude

Der Brand wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Laut Sprecher war der Einsatz, zu dem zunächst 50 Rettungskräfte gerufen wurden, nach rund 30 Minuten beendet. Verletzt wurde niemand.

Berlin: Brandstiftung an Reichtagsgebäude?

Die Brandursache war am Morgen noch unklar. Zunächst hatten „B.Z.“ und „Bild“ berichtet. Nach Informationen der beiden Zeitungen fahndet die Polizei nach dem Täter oder den Tätern. Die Berliner Polizei bestätigte dies am Montagmorgen zunächst nicht.

Da das Reichtagsgebäude unter einem besonderen Schutz steht, wurden zunächst mehr Feuerwehrleute gerufen, als letztendlich nötig waren, hieß es vom Sprecher weiter. (dpa/cs)