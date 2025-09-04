Auto fährt in Berlin in Menschenmenge – mehrere Kinder verletzt

Dramatischer Vorfall in Berlin: Am Donnerstagmittag (4. September) ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Die Hintergründe sind noch unklar.

Wie „bild.de“ berichtet, haben mehrere Kinder leichte Verletzungen erlitten. Eine Betreuerin wurde schwer verletzt. Der Vorfall hat sich demnach im Stadtteil Wedding in Berlin-Mitte ereignet.

Auto fährt in Berlin-Mitte in Menschengruppe

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.10 Uhr an der Ecke Seestraße/Dohnagestell. Polizei und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot zum Unfallort aus. Die Verletzten, darunter viele Kinder, wurden auf einer Wiese neben der Straße behandelt und betreut.

Erste Befürchtungen, es könne sich um eine gezielte Tat handeln, haben sich bisher nicht bestätigt. Die Polizei Berlin geht vorerst von einem Unfall aus. Nähere Angaben zu dem Autofahrer und den Verletzten gibt es noch nicht.

Wir berichten in Kürze weiter.