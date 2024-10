Die zehn beliebtesten Freizeitparks in Europa 2024 im Ranking

Achterbahnen, Shows und Themenwelten; das alles bieten dir die beliebtesten Freizeitparks in Europa. Einen Tagesausflug, oder Kurzurlaub mit der ganzen Familie mal anders erleben? Das könnt ihr in den Top zehn Erlebnisparks in Europa. Von Kinderkarussell für die jüngsten Besucher, bis zu spektakulären Achterbahnen ist hier für jedes Familienmitglied die richtige Attraktion dabei.

In eine völlig neue Welt fernab vom Alltag eintauchen und alle Sorgen vergessen. Die beliebtesten Freizeitparks bieten dir genau DAS! Welche Vergnügungsparks welche Besonderheiten haben, zeigen wir dir hier in unserem Ranking der beliebtesten Freizeitparks in Europa. Spoiler-Alert: Das Phantasialand landet nur auf Platz zwölf. Wir beziehen uns dabei auf Angaben von Stastista.

Platz 10: Toverland, Niederlande

Sechs Welten und 600% Spaß. Unser Ranking der beliebtesten Freizeitparks Europas startet mit einer Menge Magie im Toverland. Egal, ob Outdoor-, Indoor- oder Wasserpark, für jedes Familienmitglied wird bei dieser Auswahl das Richtige dabei sein. Verschiedene Achterbahnen, Shows und Attraktionen warten auf dich. Eine Übernachtung in einem Pop-Up Sommer Camp ist ebenfalls möglich.

Das Highlight vom Toverland in der Niederlande? Die 1077 Meter lange Holzachterbahn vom Toverland ist die längste, größte und schnellste in ganz Benelux. Mit dieser breiten Auswahl bietet das Toverland in der Niederlande mit 18,98 von 25 möglichen Punkten einen guten Start in unser Ranking der beliebtesten Freizeitparks Europas.

Foto: IMAGO/Dreamstime

Platz 9: Alton Towers, Großbritannien

Auf Platz neun der beliebtesten Freizeitparks landet der Alton Towers in Großbritannien. Der Park hat für jede Altersklasse die passende Attraktion parat – egal ob klein oder groß, in diesem Freizeitpark findest du dein Glück! Neben dem Themen-Park gibt es noch einen kleinen Bereich für junge Besucher und einen Aquapark. Für den Fun-Faktor der Achterbahnen und die Preise erntet der Alton Towers Vergnügungspark 19,19 Punkte.

Auch cool: In kinderfreundlichen Unterhaltungsshows kommt die ganze Familie auf volle Kosten. Das eigentliche Highlight ist aber ein Restaurant, bei dem du der Achterbahn direkt ausgeliefert ist. Während du dir eine Stärkung reinpfeifst, schießt eine wilde Achterbahn acht Meter in die Tiefe.

Foto: IMAGO/Depositphotos

Platz 8: Gardaland, Italien

Achterbahnen fahren direkt am Gardasee. Das Gardaland ist mit 19,47 Punkten auf Platz acht der beliebtesten Freizeitparks Europas. Der Vergnügungspark liegt direkt am Ufer des Gardasees und bietet so eine faszinierende Lage. Für jede Altersgruppe ist hier mit Sicherheit das passende Fahrgeschäft dabei.

Der Park ist unter anderem für sein Sea Life Aquarium beliebt, wo es unzählige Meereslebewesen zu bestaunen gibt. Das Gardaland macht den Besuch so spannend und planbar wie möglich, ihr könnt euch nämlich auf verschiedene Themenwelten, Shows und Übernachtungsmöglichkeiten einstellen.

Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 7: Linnanmäki, Finnland

Der Linnanmäki hat im Ranking der beliebtesten Freizeitparks Europas den siebten Platz erreicht, mit 19,8 von 25 möglichen Punkten. Der Park in Finnland bietet viel für Besucher und die Umwelt; er möchte nämlich bis 2025 komplett klimaneutral sein.

Neben einer Vielzahl an Achterbahnen bietet er auch Karussells und das berühmte Riesenrad „Rinkeli“. Das Riesenrad sollte für alle Touristen DAS Ausflugsziel sein, denn es bietet einen Überblick über die ganze Stadt Helsinki. Neben den zahlreichen Attraktionen gibt es in dem Park auch Vorführungen und Events, darunter sind Theateraufführungen, Konzerte und Feuerwerke.

Platz 6: Lisberg, Schweden

Der Freizeitpark Lisberg kann nicht nur Achterbahnen, sondern auch kulturelle Veranstaltungen. Der Park Lisberg ist mit 19,83 Punkten auf Platz sechs der beliebtesten Freizeitparks Europas.

Besonders beliebt ist das „Lisberg Wheel“ – ein Riesenrad, in welchem ihr die Aussicht über Göteborg genießen könnt. Immer im Sommer und zu Halloween könnt ihr in dem Vergnügungspark faszinierende Events erleben. Für jedes Familienmitglied ist hier ebenfalls mit Sicherheit das passende Fahrgeschäft dabei.

Platz 5: PortAventura, Spanien

Eine der höchsten und schnellsten Achterbahnen bekommst du im PortAventura Park in Spanien geboten. Die Ferrari Land´s Red Force gehört zu den schnellsten und höchsten Achterbahnen der Welt und erfreut sich an großer Beliebtheit.

Beliebtheit gewinnt der Freizeitpark ebenfalls durch seine verschiedenen Themenbereiche und Themenparks. Die PortAventura World besteht nämlich aus drei verschiedenen Freizeitparks. Der Park hat viel an Entertainment für die ganze Familie zu bieten; Achterbahnen, Shows und Straßenaufführungen. Wohl verdient ist der PortAventura in Spanien auf Platz fünf der beliebtesten Freizeitparks. Er erreicht 19,93 von 25 möglichen Punkten.

Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 4: Energylandia, Polen

Achterbahnfahrt im Wasser, die „Speed Water Coaster“ ist eine Attraktion, die Wasserspaß und Adrenalin kombiniert. Freizeitpark und Wasserpark in einem, bietet unser Platz vier, das Energylandia in Polen hat nämlich im Vergnügungspark einen eigenen Aqua-Park.

Vergnügungspark und Wasserpark haben beide jeweils für euch verschiedene Attraktionen zur Auswahl. Mit dieser Vielfalt holt der Park Energylandia 20,09 von 25 möglichen Punkten und ist somit einer der beliebtesten Freizeitparks in Europa.

Foto: imago/ZUMA Press

Platz 3: Disneyland Paris, Frankreich

Disney, Disney, Disney, so weit das Auge reicht. Unser Platz drei der beliebtesten Freizeitparks geht an das Disneyland in Paris. Das Disneyland besteht aus zwei großen Parks mit vielen verschiedenen Attraktionen. Der ganze Freizeitpark ist gestaltet im Disney-Design.

Viele Shows, Achterbahnen und Essensmöglichkeiten warten hier auf euch. Ihr wolltet euch schon immer wie im Film fühlen und euren Lieblingsdisneycharakter hautnah erleben? Dann seid ihr in diesem Park genau richtig. Ein absolutes Highlight ist das Disneyschloss, dieses wird auch regelmäßig durch eine Lichtershow zur Hauptattraktion. Mit 20,89 Punkten landet das Disneyland in unserer Top drei der beliebtesten Freizeitparks in Europa.

Foto: IMAGO/Le Pictorium

Platz 2: Efteling, Niederlande

Vom Märchenwald zum Freizeitpark. Der Vergnügungspark Efteling in den Niederlanden ist auf Platz zwei der beliebtesten Freizeitparks. In dem Park gibt es verschiedene Themenbereiche, bei denen jeder einzelne durch verschiedene Attraktionen zu großer Beliebtheit führt. Märchencharakter zeigt der beliebte Park auch noch heute auf, denn es sind einige der Märchen immer noch im Park zu finden. Genau so, wie das Symbol des Parks; der Efteling Fairytale Tree.

Eintauchen in die Welt der Märchen könnt ihr auch in verschiedenen Shows oder in der Achterbahn „Droomvlucht“ – hierbei fährst du durch eine Märchenwelt. Zahlreiche Hotels zum Übernachten werden euch auch geboten. Mit dieser Fantasiewelt erzielt der Park 20,93 Punkte und ist der zweitbeliebteste Freizeitpark.

Foto: IMAGO/Klaus Rose

Platz 1: Europa Park, Deutschland

Der beliebteste Freizeitpark in Europa ist der Europa-Park. Er ist sowohl der beliebteste Freizeitpark Deutschland, als auch in Europa. Bei einem Besuch habt ihr den Flair einer Weltreise – der Park ist nämlich in verschiedene Themenbereiche unterteilt, welche die Länder Europas darstellen.

In dem Park habt ihr auch die Möglichkeit eine der schnellsten Achterbahnen Deutschlands zu fahren, die Silver Star. Der Park bietet eine Weltreise für die ganze Familie, sogar mit Unterkünften. Neben verschiedenen Fahrgeschäften bietet er Shows und einen eigenen Wasserpark an. Zusätzlich ist der Park zu verschiedenen Events, wie Weihnachten oder Halloween passend dekoriert. Ein Besuch ist ein Erlebnis, das man nicht zu schnell vergessen wird. Mit 21,69 von 25 möglichen Punkten ist der Europa-Park wohlverdient auf Platz Eins der beliebtesten Freizeitparks Europas.

Foto: Imago

Platz Freizeitpark Punkte 1. Europa-Park, Deutschland 21,69 2. Efteling, Niederlande 20,93 3. Disneyland Paris, Frankreich 20,89 4. Energylandia, Polen 20,09 5. PortAventura, Spanien 19,93 6. Lisberg, Schweden 19,83 7. Linnanmäki, Finnland 19,8 8. Gardaland, Italien 19,47 9. Tivoli Kopenhagen, Dänemark 19,21 10. Alton Towers, Großbritannien 19,19 Die beliebtesten Freizeitparks Europas 2024 in der Tabelle

Das sind die beliebtesten Freizeitparks in Europa. Wir verraten dir auch noch, welches die beliebtesten Parks der Welt sind.