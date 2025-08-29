Neuer Trend an Stränden sorgt für Unmut – Urlauber fordern: „Sollte verboten werden“

Wer seinen Urlaub am Strand verbringt, kennt das Problem: Die Nutzung einer Strandliege kostet Geld – und das nicht gerade wenig. In Italien liegt der durchschnittliche Preis für eine Liege mit Sonnenschirm bei 30 Euro. Auch im Kroatien-Urlaub muss man mit ähnlichen Preisen rechnen, wie „Allbags“ berichtet.

Preise, die vielen Urlaubern deutlich zu teuer sind. Stattdessen greifen viele Touristen auf eine Alternative zurück. Dabei reichen ein einfaches Handtuch und ein Sonnenschirm vielen nicht mehr aus. Stattdessen hat sich ein neues Phänomen etabliert: das sogenannte „Beach-Sprawling“.

Urlaub: Strände voller Zelte

Am Strand sieht man immer mehr Touristen, die auf diese Methode zurückgreifen, wie auch „Focus Online“ berichtet. Urlauber schaffen sich kleine Ruheoasen, indem sie ein Zelt oder einen Pavillon aufbauen. Dadurch ist es schattig, windgeschützt, und man hat vor allem am überfüllten Strand etwas Privatsphäre.

Das „Beach-Sprawling“ wird zwar immer beliebter, sorgt aber auch für Konflikte im Urlaub. Immer häufiger werden Stimmen laut, die sich über den neuen Urlaubs-Trend beschweren. Auf „TikTok“ meldete sich etwa eine Touristin mit Bildern eines Strands, der vollständig mit Zelten zugestellt ist.

„Beach-Sprawling“ sorgt für Diskussion

Verärgert fordert die Urlauberin: „Das sollte verboten werden.“ Wie auf ihrem Video deutlich zu erkennen ist, kann sie nicht einmal mehr das Meer sehen, weil die vielen Zelte die Sicht versperren.

Das ist nicht nur nervig, sondern kann auch ein echtes Sicherheitsrisiko darstellen. Die Frau erklärt, dass sie Mutter ist und eine Tochter hat. Durch die ganzen Zelte macht sie sich Sorgen, denn sie kann ihr „Kind nicht sehen, wenn es im Wasser ist“. Wütend verlangt sie: „Wer ein Zelt nutzen will, sollte ganz hinten am Strand sitzen.“

In den Kommentaren auf „TikTok“ stimmen viele Nutzer der Urlauberin zu. Verwirrt kommentiert eine Frau: „Warum geht man überhaupt an den Strand, wenn man ein Zelt nutzt?“ Eine andere Nutzerin ergänzt, dass die „Zelte hinten stehen sollten, damit sie nicht die Sicht versperren“. Allerdings gibt es auch einige TikTok-Nutzer, die nicht verstehen, warum die Urlauberin sich über das „Beach-Sprawling“ aufregt. Eine Userin entgegnet: „Komm einfach früher und setz dich ganz nach vorn.“