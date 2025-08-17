Zug rast an Bahnübergang in Bayern in Auto – zwei 23-Jährige sind sofort tot

Schrecklicher Unfall in Bayern – zwei junge Männer sterben.

Am Samstag (16. August) ereignete sich gegen Mitternacht bei Manching im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern) ein folgenschwerer Unfall, der zwei junge Leben auf tragische Weise beendete. Ein Zug erfasst ein Auto – nun ermittelt die Polizei.

Zug und Auto kollidieren in Bayern: Zwei 23-Jährige sterben

Zwei 23-jährige Männer saßen in dem Wagen, der an einem unbeschrankten Bahnübergang in Bayern trotz rotem Blinklicht nicht anhielt. Der von Ingolstadt herannahende Regionalzug konnte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung die Kollision nicht verhindern – mit verheerenden Konsequenzen.

Der Zug rammte das Fahrzeug frontal auf der rechten Seite. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass das Auto etwa 25 Meter weit in eine Böschung geschleudert wurde. Trümmerteile lagen über eine Strecke von mehr als 100 Metern verstreut. Für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät – sie starben vermutlich noch im Moment des Zusammenpralls. Der Zug selbst kam nach rund 600 Metern zum Stillstand.

Lokführer erleidet Schock

Der Lokführer, ein 50-jähriger Mann, erlitt einen schweren Schock und musste ärztlich betreut werden. Er hatte keine Chance, rechtzeitig zu bremsen. Alle 15 Passagiere des Zugs und die Zugbegleiterin blieben aber unverletzt.

Nach dem Unfall wurden die Zuginsassen mit dem Schienenersatzverkehr weitertransportiert. Nachdem bei einer Überprüfung vor Ort in der Nacht am frühen Sonntagmorgen kein Schaden an den Schienen festgestellt werden konnte, wurde auch der Bahnverkehr wieder freigegeben.

Wie die Polizei berichtet, funktionierte die Lichtzeichenanlage am Bahnübergang – das rote Blinklicht war in Betrieb. Warum der Fahrer des Autos dennoch weiterfuhr, bleibt unklar. Nun haben die Ordnungshüter aus Bayern die Ermittlungen aufgenommen. Sie wollen den Unfallhergang klären. (mit dpa)