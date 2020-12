Bayern: Mann wandert in den Bergen – dann tritt er eine Lawine los

Was für eine waghasige Situation in Bayern!

Ein Mann aus Bayern hatte Glück im Unglück. Nach einer Nacht auf einem Berg konnte er leicht unterkühlt und geschwächt am nächsten Tag gefunden werden.

Bayern: Mann will wandern gehen - plötzlich tritt er eine Lawine los

Warum dem Mann aus Bayern und seinen beiden Begleitern dennoch ein Bußgeld droht, erfährst du hier.

Eine Gruppe Männer traf sich am Sonntag, um gemeinsam in Kochel am See wandern zu gehen. Ein 59-jähriger Wanderer trennte sich jedoch von seinen beiden Begleitern, um den Abstieg ab der Ohlstädter Alm zum Parkplatz alleine gehen zu können, wie der „Merkur“ berichtet.

Auf dem Weg geschah es jedoch, dass der 59-Jährige abstürzte und fiel.

Bayern: Mann fällt einige Meter tief

An einer vereisten Stelle des Wanderwegs rutschte der Mann jedoch aus und fiel einige Meter. Alleine schaffte er es nicht, sich aus der Lage zu befreien und auch einen Notruf konnte er nicht tätigen, da sein Handy keinen Akku mehr hatte. Am Dienstagmorgen alarmierten die zwei Begleiter, die ihn mittlerweile vermisst hatten, die Rettungskräfte, sodass eine Suche gestartet werden konnte.

Bayern: Gruppe droht Bußgeld von 500 Euro

Bereits beim ersten Helikopterflug konnte der Mann gesichtet und von Einsatzkräften gerettet werden. Der 59-Jährige war leicht unterkühlt und geschwächt, bliebt aber ansonsten unverletzt.

Auch wenn es für den Mann glimpflich ausgegangen war, so müssen er und seine beiden Begleiter dennoch mit einem satten Bußgeld von 500 Euro rechnen.

Der Grund: Alle drei hatten mit der Mehrtagestour gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen, wie der „Merkur“ beichtet.

