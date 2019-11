Bayern: Vierjähriger tot – die Polizei hat einen schrecklichen Verdacht

Eschenbach. Zu einer grausamen Tat kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Eschenbach in Bayern. Laut der Polizei Oberpfalz soll eine Frau (25) ihren Stiefsohn (4) getötet haben.

Um kurz nach 1 Uhr nachts erhielt die Leitstelle in Eschenbach (Bayern) einen Notruf. Die Stiefmutter, eine Philippinerin, eines Jungen gibt an, dass das Kind ohne Bewusstsein sei und nicht mehr atme. Die Hilfe kam jedoch zu spät. Die Wiederbelebungsmaßnahmen wurden vor Ort eingestellt.

Bayern: Vierjähriger tot

Die Todesursache war zunächst unklar. In dem Haus konnte der Arzt keine Anzeichen für ein Gewaltdelikt feststellen. Auch die Kripo Weiden konnte bei Ermittlungen vor Ort nichts feststellen.

Bei der Obduktion am nächsten Tag kam heraus: Der Junge starb aufgrund einer nicht sichtbaren Gewalteinwirkung.

Siefmutter unter Verdacht

Ob die weiteren Kinder anwesend waren, steht noch nicht fest. (Symbolbild) Foto: imago images / snapshot

Die Stiefmutter des Jungen aus Eschenbach wird nun verdächtigt, den Jungen verletzt zu haben. Sie wurde am Donnerstag festgenommen und befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

„Die Stiefmutter verweigert die Aussage. Ein Strafverteidiger wurde bestellt“, teilte Polizei-Pressesprecher Dietmar Winterberg auf Anfrage von DER WESTEN mit.

Wo war der Vater des Kindes?

Der Kindsvater (28) war in der Nacht, als der kleine Junge starb, nicht zu Hause. In dem Haushalt in Eschenbach wohnen neben der Stiefmutter und dem Vater noch weitere Kinder. Das Ehepaar hat teils gemeinsame Kinder, teils von anderen Partnern. Ob die Kinder den Tod des Jungen mitansehen mussten, ist bisher unklar. Sie haben aber die Reanimationsversuche der Rettungskräfte mitbekommen, bestätigt die Polizei.

Die Kripo Weiden ermittelt nun den Tathergang sowie das mögliche Motiv und ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Tötung handelt.