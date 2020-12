Bayern: Mann will Weihnachtsbäume verkaufen – als er in sein Lager schaut, trifft ihn der Schlag

Gerade zu Zeiten der Corona-Pandemie wollen es sich die Menschen in Bayern daheim besonders gemütlich machen. Zu Weihnachten darf da natürlich auch der festlich geschmückte Christbaum nicht fehlen.

Doch einigen Tannenbaumverkäufern in Bayern ist die Weihnachtsstimmung trotz zuvor guter Umsätze schlagartig vergangen.

Bayern: Schock im Weihnachtsbaum-Lager!

Als ein Verkäufer aus Aichach am vergangenen Mittwoch gegen 9 Uhr seinen umzäunten Verkaufsstand erreichte, traf ihn fast der Schlag. Im Gegensatz zum Vorabend wartete dort plötzlich kein einziger Tannenbaum mehr auf einen Käufer – alles leergefegt!

Der Weihnachtsbaum-Verkaufsstand eines Mannes aus Bayern war am nächsten Morgen wie leergefegt. (Symbolbild) Foto: imago images / Karina Hessland

Was war passiert? Bislang unbekannte Täter hatten sich vermutlich in der Nacht an Zaun und Schloss zu schaffen gemacht. Anschließend schleppten sie die Tannen im Wert von rund 600 Euro in unbekannte Richtung davon, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Der Bestohlene ist laut „Münchner Merkur“ leider nicht der einzige Händler im Freistaat, dem nun mehrere Dutzend Weihnachtsbäume fehlen.

Unbekannte brechen in Verkaufsstand ein – doch nicht etwa für Tannenbäume

Wenige Tage zuvor hatten Unbekannte in Windorf in Niederbayern rund 300 Weihnachtsbäume gestohlen, zurück ließen sie laut Polizei Volshofen nichts als Schutt und Holzabfälle.

Auch im oberpfälzischen Pressath schlug ein Dieb im Christbaum-Lager zu. Er hatte es allerdings nicht auf die Tannen, sondern auf das Einnetzgerät abgesehen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 250 Euro. (vh)