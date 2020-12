Bayern: Unfassbar! Du glaubst nicht, wie DIESE beiden bayrischen Orte tatsächlich heißen

Es gibt wirklich sehr lustige Städte und Orte-Namen in Deutschland. Feucht, Eiterfeld, Katzenelnbogen sind nur wenige dieser Kandidaten. Doch diese beiden Ortschaften in Bayern schießen echt den Vogel ab.

Gemeint sind zwei Örtchen, die zu Aicha vorm Wald gehören. Etwa 23 Kilometer von Passau in Bayern entfernt. Sie tragen einen Namen für den sich wahrscheinlich viele Deutsche schämen würden, doch so nicht insgesamt 54 Einwohner dort, berichtet „Bild“.

Bayern: Schild wurde extra angenietet

Denn sie heißen Fickenhof und Fickenhofmühle. Im Letzteren leben gerade einmal vier Menschen. Die Einwohner sind stolz auf ihre Ortsnamen. Doch Probleme gibt es dennoch: Ihre Schilder werden ständig geklaut.

Ein Fickenhofener berichtet: „Das passierte schon ein paar Mal im Jahr. Deswegen wurde das Schild jetzt extra angenietet.“ So ergeht es nicht nur den Menschen in Bayern. Das Dorf Fucking in Österreich wurde ebenfalls Opfer von Spott-Aktionen und hat jetzt sogar den eigenen Namen geändert.

Auch dort wurden immer wieder die Schilder gestohlen. Jetzt hat sich die Stadt in Fugging umbenennen lassen. Ein Ortsschild wurde sogar noch im Internet für 2499 Euro versteigert. Mehr dazu hier.

„Sichern Sie sich jetzt ein Stück österreichischer Geschichte“, hatte der Anbieter das gute Stück auf der Kleinanzeigen-Website willhaben.at angepriesen. Die etwa 100 Einwohner von Fucking mussten sich außerdem mit Menschen rumärgern, die ständig obszöne Selfies vor dem Schild machten.

Anders als in Bayern hat die österreichische Stadt ihren Namen geändert. Foto: MANFRED FESL/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bayern: Einwohner wollen Namen behalten

Die rund hundert Einwohner von Fucking hatten am 23. November entschieden, ihren Heimatort in Fugging umzubenennen, um nach Jahren dem Spott im Internet zu entgehen. Die Umbenennung soll im Januar in Kraft treten.

Doch die Menschen aus Fickenhof und Fickenhofmühle in Bayern wollen ihren Namen behalten. Eine Einwohnerin sagt laut „Bild“ auf die Frage, ob eine Änderung in Frage käme: „NEIN! Warum auch? Der Name der Ortschaft besteht seit 1432. Das einzige Problem, dass wir manchmal haben, ist am Telefon das Buchstabieren!“ (ldi/afp)