Bayern: Junge (14) tot auf Schulgelände ++ 14-Jähriger festgenommen ++ Zeugin hörte Schüsse

Was für eine grausige Tat in Bayern! Auf einem Schulgelände in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) wurde am Freitagnachmittag (8. September) ein 14-Jähriger tot aufgefunden. Das bestätigte die Polizei gegenüber BR24.

Demnach sei bereits ein Tatverdächtiger festgenommen. Erschreckend: Auch bei ihm soll es sich laut eines Polizeisprechers um einen Jugendlichen handeln. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Samstag (9. September) berichtet, soll auch der mutmaßliche Täter erst 14 Jahre alt sein.

Bayern: Junge (14) tot auf Schulgelände aufgefunden!

Die Polizei wurde gegen 16.30 Uhr von einem 14-Jährigen alarmiert. Der Junge erzählte, ein Freund von ihm habe einen Jugendlichen auf dem Gelände eines Schulzentrums getötet. Sofort eilten die Einsatzkräfte los, stießen am Tatort auf einen schwer verletzten 14-Jährigen. Doch für ihn kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen.

Bereits frühzeitig richtete sich ein erster Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Landkreis Main-Spessart. Eine Streife der Polizei Lohr konnte den Tatverdächtigen gegen 18 Uhr vorläufig festnehmen. Er soll am Samstag (9. September) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der Richter entscheide dann darüber, ob der Jugendliche in Untersuchungshaft komme, so der Polizeisprecher weiter. Die Hintergründe dieser Horror-Tat sind noch unklar. Laut Polizeiangaben am Samstagnachmittag befinde sich der mutmaßliche Täter inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Mehr News:

Zeugen-Hinweise auf Schusswaffe

Auch die Schusswaffe wurde inzwischen in der Wohnung des Verdächtigen gefunden. In der Nacht auf Samstag habe sich eine Zeugin gemeldet, die am Freitag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr möglicherweise einen Schuss aus dem Bereich des Schulgeländes in Lohr am Main gehört hatte, zitiert die dpa Polizeisprecher Enrico Ball. „Da laufen die Ermittlungen auf Hochtouren“, sagte Ball. „Das ist auch für uns eine ganz entscheidende Frage, zu wissen, wie konnte ein 14-Jähriger in den Besitz einer Schusswaffe gelangen.“

In Bayern war am Freitag der letzte Tag der Sommerferien.