Bayern: Mutter und ihre beiden Kinder tot in Wohnhaus gefunden – Polizei hat schrecklichen Verdacht

In Bayern wurden in einem Wohnhaus drei Leichen entdeckt. (Symbolbild)

Rosenheim. Schrecklicher Fund in einem Haus in Bayern. Am Freitagmorgen hat die Polizei dort drei Leichen gefunden. Dabei handelt es nach derzeitigen Informationen um eine Mutter und ihre beiden Kinder.

Die Behörden in Bayern von der Mutter als mögliche Täterin aus.

Bayern: Drei Leichen in Haus entdeckt

So seien die drei Toten am Freitagmorgen gegen 5 Uhr in Vogtareuth im Landkreis Rosenheim entdeckt worden. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt. „Wir gehen davon aus, dass sich eine Familientragödie abgespielt hat“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen

Nach aktuellem Ermittlungsstand käme dabei die Mutter der Kinder als Täterin in Frage. Sie soll zuerst die beiden Kinder, dann sich selbst getötet haben. Der Vater soll sich mit im Haus befunden haben und werde psychologisch betreut.

Weitere Hintergründe zur Tat oder zum Motiv sind noch nicht bekannt. Auch zum Alter der Frau und der beiden Kinder machte die Polizei keine Angaben. Sie hat nun Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Eine Obduktion der Frau wurde angeordnet. (dav/dpa)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.