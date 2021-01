Bayern: Missbrauchs-Skandal? Mann verschickt Nacktfoto an 8-Jährige! Sie wollte nur für die Schule lernen

Dieser Vorfall in Bayern ist einfach nur ekelhaft! Am Dienstag war ein 8-jähriges Mädchen im Online-Unterricht ihrer Grundschule in Mainburg in Bayern eingeloggt. Plötzlich erhielt sie Nacktfotos eines Mannes.

Als die Schüler in Bayern gerade zusammen mit ihrer Lehrerin lernten, wurden einige Schüler plötzlich aus dem Chat geschmissen. Auch die Lehrerin selbst flog raus. Dann tauchten Nacktfotos eines unbekannten Mannes auf dem Bildschirm der 8-Jährigen auf.

In Bayern müssen alle Schüler zu Hause per Videochat von ihren Lehrern unterrichtet werden. Foto: imago images / Westend61

Die Lehrerin konnte nichts mehr machen. Die Polizei in Nieder-Bayern ermittelt von wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Bayern: Weiterer Vorfall

Einen ähnlichen Fall gab es ebenfalls am Dienstag auf der Online-Lernplattform einer Schule in Abensberg in Bayern. In dem virtuellen Klassenraum wurden plötzlich Videos abgespielt, in denen die Schüler und Eltern verbal beleidigt wurden.

Das ist der Freistaat Bayern:

Der Freistaat ist mit mehr als 70.500 Quadratkilometern das flächengrößte Bundesland

Mit 13 Millionen Einwohnern ist es nach NRW das bevölkerungsreichste

In der Landeshauptstadt München leben knapp 1,4 Millionen Menschen

Bayern gliedert sich traditionell in die Landesteile Franken, Schwaben und Altbayern

Die Schule installierte nach dem Vorfall laut der Polizei Bayern ein Sicherheitsupdate für den Heimunterricht während der Corona-Pandemie. Möglicherweise hätten die Unbekannten aber einfach die Zugangsdaten zum Chat gekannt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Weiterer Vorfall in Hessen

Einen dritten Hackerangriff habe es in Hessen gegeben. In Florstadt unterhielten sich Lehrer und Schüler der zweiten Klasse mittels einer externen Software, wie ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden mitteilte.

Während des Unterrichts soll sich ein Teilnehmer mit einem angeblichen Mädchennamen eingewählt und die Lehrerinnen aus der Konferenz ausgeschlossen haben. Anschließend spielte der Unbekannte pornografische Videos ab.

Ein Elternteil habe den Vorfall bemerkt und sich direkt gemeldet. (ldi/dpa)