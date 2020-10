In Bayern verirrte sich ein Mann mit seinem Auto.

Bayern: Mann verirrt sich in den Bergen – weil er ausgerechnet dieses Verbot ignoriert

Rottach-Egern. Ein Mann aus dem Kreis Erding in Bayern verirrte sich in den Bergen und steckte plötzlich fest. Und das nur, weil er ein Verbot missachtete.

Eigentlich wollte der Angestellte einer Tankwartungsfirma nur seinen Job machen. Doch das endete im Desaster. Am Donnerstag fuhr er über Enterrottach zum Wallberg am Tegernsee in Bayern.

Die Feuerwehr kam dem Mann aus Bayern zu Hilfe. Foto: Freiwillige Feuerwehr Rottach-Egern

Bayern: Feuerwehr rückt an

Zunächst verlief die Fahrt problemlos. Doch plötzlich steckte der Hyundai-Fahrer fest. Denn sein Navi führte ihn über eine andere Straße zurück in das Tal.



Das ist Bayern:

Bayern ist das flächengrößte Bundesland Deutschlands

Etwa 13 Millionen Menschen leben in dem Freistaat

Die Hauptstadt von Bayern ist München

Ministerpräsident des Bundeslandes ist Markus Söder



So fuhr er über den Sommerweg – eine Straße, die für Autofahrer gesperrt ist. So kam es, wie es kommen musste: Der Fahrer blieb mit seinem Auto an einem Steilstück stecken.





Die Feuerwehr Rottach-Egern musste anrücken, um das Auto wieder auf die Straße zu heben. Das Gute: Am Auto selbst entstand kein Sachschaden. Der Mann aus Bayern konnte anschließend seine Weiterfahrt fortsetzen. (ldi)