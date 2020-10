In Bayern kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz, bei welchem die Beamte auf einigen Widerstand stießen.

Auslöser für den Einsatz der Polizei in Bamberg (Bayern) war ein Anruf eines Mannes, der sich sehr über die Werbung eines Hotels aufregte.

Bayern: Mann sieht dieses Schild und ruft sofort die Polizei

In Zeiten der Corona-Pandemie gehört das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an vielen Orten dazu und ist sogar vorgeschrieben. Das gilt beispielsweise in Bussen und Bahnen, aber auch in Hotels.

Die Betreiber eines Hotels in Bamberg (Bayern) sahen das offenbar anders. Das Hotel warb nämlich mit dem Schriftzug: „Es sind auch Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz willkommen.“

Bayern: Tourist ruft die Polizei

Als ein Tourist diese Werbung sah, informierte er umgehend die Polizei.

Als diese in dem Hotel in Bamberg dem Vorwurf nachging und eine Kontrolle wegen des Verdachts auf Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz durchführte, entdeckte sie einige Mitarbeiter, welche keinen Mund-Nasen-Schutz trugen. Außerdem wurde auch auf den Mindestabstand nicht geachtet. Damit war es aber noch nicht genug.

Bayern: Polizei trifft auf Widerstand

Der Wirt des Hotels und seine Frau gerieten bei der Kontrolle mit den Beamten aneinander. Bei dem Einsatz wurden vier Polizisten leicht verletzt, so die Polizei. „Das reicht vom Kratzer an der Stirn bis zum verstauchten Finger“, erklärte ein Sprecher.

Die Hoteliers hätten trotz mehrfacher Belehrung die Polizisten gefilmt. Anschließend hätten sie sich geweigert ihr Handy herauszugeben, wobei sie die Beamten leicht verletzten. Nun wird gegen sie wegen tätlichen Angriffs, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Bayern: In einem Hotel wurde auf einen Mund-Nasen-Schutz keinen Welt gelegt. (Symbolbild) Foto: imago images / Petra Schneider

Die vier leichtverletzen Polizeibeamten konnten ihren Dienst am nächsten Tag wieder aufnehmen. (gb mit dpa)