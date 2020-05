Bayern: Landwirt betritt Stall – und macht eine furchtbare Entdeckung

Als ein Landwirt in Bayern seinen Stall betritt und nach dem Rechten sehen will, macht er eine furchtbare Entdeckung. Wie infranken.de berichtet, soll sich etwas Schreckliches im Landkreis Kitzingen in Bayern zugetragen haben.

Am Donnerstag betrat ein Bauer seinen Schweinemastbetrieb. Bei dem, was er vorfindet, ist er schockiert. An frühen Morgen ruft er sofort die Polizei an.

Ein schreckliches Bild wird ihm dargeboten: 400 seiner Schweine liegen tot auf dem Boden. Nur 200 leben noch.

Bayern: 400 der 600 Schweine sind tot. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

Bayern: Probleme mit der Stromversorgung?

Das Veterinäramt und die Polizei aus Bayern waren direkt vor Ort und versuchten herauszufinden, was passiert ist. Nach ersten Erkenntnissen wird vermutet, dass die Stromversorgung in der Nacht unterbrochen war.

Die Lüftungsanlage fiel aus und die Schweine erstickten – so die Vermutung. Die Lüftungsanlage wurde zuletzt im Mai 2019 geprüft. Alles soll in Ordnung gewesen sein.

Die Polizei Kitzingen prüft nun, ob eventuell eine Straftat vorliegt. In Abstimmung mit der Würzburger Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Weitere Informationen zu dem Vorfall in Bayern wolle man laut infranken.de wegen „laufender Ermittlungen“ nicht herausgeben. (ldi)