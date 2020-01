Bayern geschockt: Zwei Kinder sterben bei dramatischem Unfall

Wernsbach. Es war ein schrecklicher Unfall, bei dem in der Nacht zu Montag in Bayern drei Menschen ums Leben kamen. Drei Kinder und ihre Eltern waren in der Nacht zu Montag im Auto auf der B2 in Bayern unterwegs. Während die Mutter, die am Steuer saß, am mittelfränkischen Wernsbach vorbeifuhr, geriet plötzlich ein anderes Fahrzeug in den Gegenverkehr - und crashte ungebremst in den Kleinwagen der fünfköpfigen Familie.

Bundesstraße in Bayern: Zwei Kinder sterben

Den Unfall verursachte ein 19-Jähriger, der einen weißen Transporter fuhr. Seine Beifahrerin war erst 17 Jahre alt. Warum das Fahrzeug auf der Bundesstraße in Bayern von der Fahrbahn abkam, ist noch ungeklärt. Der Transporter stieß frontal mit dem Auto der Familie zusammen. Die Mutter war sofort tot. Die lebensgefährlich verletzten neunjährigen und zwölfjährigen Kinder wurden sofort von Notärzten versorgt, doch auch sie starben kurz darauf.

Der Unfallverursacher überlebte den Crash

Um das Leben des Vaters und einer vierjährigen Tochter kämpfen die Ärzte derzeit noch. Beide sollen sich in einem "äußerst kritischen" Zustand befinden. Auch der 19-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Sie werden derzeit im Krankenhaus behandelt.