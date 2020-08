Bayern: In Füssen kam es zu einer unfassbaren Situation.

Bayern: Frau will behindertem Kind nicht ausweichen – dann folgen brutale Szenen

Bayern ist neben NRW das Bundesland mit den meisten Corona-Infizierten in Deutschland. Auch hier steigen die Fallzahlen aktuell immer weiter an.

Dementsprechend ist die Einhaltung des Sicherheitsabstandes auch in Bayern sehr wichtig. Doch wie sollte man reagieren, wenn ein anderer Mensch sich, auch nach einer Aufforderung, nicht an die Regeln halten möchte und man selbst keinen Abstand herstellen kann? Genau dieses Problem sorgte in Bayern für unfassbare Szenen.

+++ Markus Söder protzte großspurig – jetzt muss er ein Corona-Debakel in Bayern zugeben +++

Bayern: Frau will Abstand zu behindertem Kind nicht einhalten – dann eskaliert die Situation

Zu einem unglaublichen Vorfall kam in Füssen. Laut „Bild“ war eine 30-jährige Mutter mit ihrem schwerbehinderten Mädchen (2) in dem Ort unterwegs.

Da das Mädchen auf dem Bürgersteig mehr Platz zum Gehen brauchte, forderte die Mutter eine Österreicherin auf, trotzdem den Mindestabstand einzuhalten.

---------------

Das Bundesland Bayern:

Bayern ist das größte Bundesland Deutschlands

Nach NRW hat der Freistaat die zweitmeisten Einwohner unter den Bundesländern

Bayern grenzt an die Staaten Österreich, Tschechien und über den Bodensee indirekt an die Schweiz sowie an die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen

Die Landeshauptstadt von Bayern ist München

---------------

Bayern: Frauen gehen aufeinander los

Die 65-jährige Österreicherin kam der Aufforderung allerdings nicht nach, sondern zog der 30-Jährigen – laut Polizeiangaben – an den Haaren. Diese setze sich gegen den Angriff zur Wehr, wobei die 65-Jährige über den Bordstein stolperte und zu Fall kam.

Bei dem Sturz erlitt sie ein Platzwunde am Kopf. Daraufhin schaltete sich der Mann der Verletzten ein.

---------------

Weitere News:

München Zoo: Pflegerin bringt Alltagsgegenstand ins Tiger-Gehege – unglaublich, was die Raubkatze dann tut

Aldi: Kunde blättert durch Werbeprospekt – DIESES Detail kann er einfach nicht ernst nehmen

Frankfurt: Mann stieß Kind vor ICE – vor Gericht hat er DAS zu sagen

---------------

Bayern: Eigentlich ist Füssen als Ziel für Touristen bekannt. Foto: imago images / imagebroker

Bayern: Mann attackiert Frau aufs Übelste

Laut „Bild“ attackierte er die Mutter des Mädchens, indem er ihr mit Wucht in den Bauch trat.

Beide Frauen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann der Österreicherin. (gb)