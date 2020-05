Bayern: Junge Frau vor 33 Jahren spurlos verschwunden – jetzt nimmt der Fall eine dramatische Wende

Naila. Vor 33 Jahren verschwand Heike H. (18) aus Bayern spurlos. Seitdem ihrem Besuch in einer Disko in der Kleinstadt Naila gilt sie als vermisst. Die Polizei ging schnell davon aus, dass Heike einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.

Doch aufklären konnte sie den Fall nicht. Jetzt gibt es eine dramatische Wende.

Bayern: Junge Frau vor über 30 Jahren spurlos verschwunden - Polizei ermittelt erneut

Die Polizei in Bayern ging nach dem Verschwinden der 18-Jährigen davon aus, dass die junge Frau getötet wurde. Allerdings konnte sie weder ihre Leiche noch einen Täter ausfindig machen. Für die Ermittler begann ein großes Rätsel.

Heike H.s Vater galt als Tatverdächtiger, weil er erst Tage nach ihrem Verschwinden eine Vermisstenanzeige erstattete. Doch fehlten der Polizei die Beweise. Nach jahrzehntelangem Stillstand nahm dann vor eineinhalb Jahren schließlich ein Team aus Spezialisten die Ermittlungen erneut auf. Darüber berichtet die „Abendzeitung“.

Sie rollten den Fall nochmal auf und schöpften einen Verdacht: Heike H. wurde ermordet und möglicherweise unweit ihres Wohnortes begraben. Der Verdacht erhärtete sich.

Dramatische Wende steht bevor

Die dramatische Wende daran: Erneut steht ihr Vater im Visier der Ermittler. Denn zur Zeit des Verschwindens der 18-Jährigen wurde eine Straße von Naila nach Lichtenberg sowie ein Fahrradweg gebaut. Das könnte ihr Vater genutzt haben, um Heike H. zu ermorden und in dem frischen Asphalt zu vergraben. Er war damals als Straßenbauer tätig.

Die Ermittler vermuteten, dass die Leiche von Heike H. in der Nähe einer Kläranlage vergraben wurde. Also suchten die Ermittler in der vergangenen Woche mit einem speziell ausgebildeten Hund nach den Überresten der jungen Frau. Dabei trugen sie auch ein Stück Straße ab. Allerdings blieb ihre Suche bisher ohne Erfolg, wie die Abendzeitung schreibt. (nk)