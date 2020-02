Bayern: Frau lebt jahrelang als Messie – dann trifft sie DIESEN Mann

Bayern: Frau lebt jahrelang in vermüllter Wohnung. (Symbolbold)

„Es gibt immer noch Momente, in denen ich die Gefahr spüre“, sagt Birgit Schmidt* aus Bayern. „Vor allem in Krisensituationen muss ich wahnsinnig aufpassen.“

Die 51-Jährige aus Bayern leidet unter dem Messie-Syndrom. Wann genau alles anfing, weiß Birgit Schmidt nicht mehr genau. „2010 war es so weit, dass ich keine Menschen mehr in die Wohnung gelassen habe. Ich habe immer Ausreden gefunden, um meine Freunde und Familie nicht reinzulassen“, erklärt sie im Telefon-Interview mit DER WESTEN,. Sie spricht offen über ihre Krankheit.

Bayern: Frau lebt jahrelang in vermüllter Wohnung

„Ich habe die Tür teilweise nicht mehr aufbekommen, weil so viel Müll davor lag.“ Zwischen zehn Zentimetern und einem Meter hoch seien die Berge gewesen.

Drei Jahre später sei dann sogar der Balkon „total vermüllt“ gewesen, Leute begannen, sich zu beschweren. „Die Hausverwaltung gab mir 14 Tage Zeit, um den Balkon zu leeren. Dann sollte ein Inspektor in die Wohnung kommen. Ich war wirklich verzweifelt, weil ich gerne in der Wohnung gelebt habe.“

Aber nicht nur in diesen beiden Wochen, jahrelang hatte Birgit Schmidt Angst. Angst davor, entdeckt zu werden. Angst, dass doch jemand in ihre Wohnung kommen würde. „Ich stellte mir ständig die Frage: Was passiert, wenn etwas verstopft oder eine Wasserleitung bricht?“, erklärt die Frau, die aus dem Großraum München stammt.

Messies leiden häufig unter Alkoholsucht

Die Angst und die Müllberge in ihrer Wohnung belasteten die 51-Jährige schwer, stürzten sie in die Alkoholsucht. Ihren Schmerz habe sie mit Alkohol betäubt. Sie kam von der Arbeit nach Hause, trank eine Flasche Wein und ging ins Bett. Weil der Zustand ihrer Wohnung für sie nicht auszuhalten war. „Ich habe Alkohol in rauen Mengen konsumiert“, gibt Birgit Schmidt heute zu.

Dann bemerkte auch Birgit Schmidts Mutter, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmte – und Birgit Schmidt brach zusammen. Gemeinsam mit ihrer Mutter suchte sich die Frau aus Bayern Hilfe. Und stieß auf Michael Schröter, der die erste deutsche Messie-Akademie gegründet hat.

+++ 400.000 Messie-Haushalte in NRW – Experte erklärt: Deshalb ist die Zahl hier besonders hoch +++

Er hat ihr Leben verändert, wie Birgit Schmidt heute sagt. Telefonisch habe sie einen Termin mit ihm vereinbart, Michael Schröter kam vorbei. Im Schlepptau sein Sohn. „Das hat mich geschockt, damit habe ich nicht gerechnet. Es war mir peinlich, dass auch sein Sohn meine Wohnung sieht“, so die 51-Jährige.

„Herr Schröter war selbst baff, er sagte, es sei schlimmer, als er es sich vorgestellt habe.“ Dann fing das große Ausmisten an. Der Müll wurde aufgeteilt und in gute und schlechte Müllsäcke gesteckt. Die schlechten wurden endgültig entsorgt, die anderen durfte sie behalten.

Zwei Tage entrümpeln - Reisekoffer hat symbolische Bedeutung

Zwei Tage lang dauerte das Entrümpeln. Schwer gefallen sei es Birgit Schmidt nicht, denn sie „wollte es wirklich“. Lediglich der Keller blieb zunächst vermüllt. „Dort hatte ich einen Reisekoffer stehen, den ich zwei Jahre lang nicht ausgepackt habe“, sagt die Messie-Betroffene mit zitternder Stimme. Dass es ihr nicht leicht fällt, diese Symbolik zu erklären, verrät ihre Stimme.

„Es war etwas Symbolisches für mich. Ich hatte alle anderen Sachen dem Müll überlassen. Für mich bedeutete er einen Neuanfang“, erklärt sie weiter.

+++ Hamburg: Frau braucht wegen Krankheit Rollstuhl – unfassbar, was ihr die Krankenkasse rät +++

Umfeld weiß Bescheid

Seit der Entrümpelung ihrer Wohnung fühlt sich Birgit Schmidt befreit. Mit ihrer Krankheit geht sie ganz offen um. Sie habe ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Arbeitskollegen erzählt, dass sie eine Betroffene sei.

„Vor allem meine Kollegen konnten es nicht glauben. In der Arbeit war ich immer sehr ordentlich. Sie wussten zwar, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich war oft aggressiv und man sah mir an, dass ich viel trank. Aber darauf, dass ich ein Messie bin, wären sie nie gekommen.“ Viele ihrer Bekannten seien erschrocken gewesen, traurig, weil Birgit Schmidt ihnen nichts von ihrem Problem erzählt hatte.

Aber alle hätten sich verständnisvoll gezeigt - außer einer. „Ein Freund sagte: 'Mir könnte sowas nie passieren!' Das hat mich tief getroffen.“

Betroffene lebt nach strikten Regeln

Heute ist die Wohnung der 51-Jährigen ordentlich. Sie trinkt keinen Tropfen Alkohol mehr, das sei oft miteinander verknüpft, erklärte auch Experte Michael Schröter im Interview mit DER WESTEN.

Aber einfach ist es bis jetzt nicht für Birgit Schmidt. „Ich lebe teilweise nach strikten Regeln“, erklärt sie. „Beispiel: Egal, wie leer der Mülleimer ist, ich bringe den Müll jeden Tag nach unten. Meinen Einkauf räume ich sofort weg, wenn ich nach Hause komme.“ All das macht Birgit Schmidt, um einen Rückfall zu verhindern.

*Name von der Redaktion geändert