Bayern: Ein Foto des Flughafens in Memmingen sorgt für Aufsehen. (Symbolbild)

Bayern: Heftige Szenen am Flughafen schockieren Reisende – „Ich bin so wütend!!!!“

Reisen sind in Zeiten von Corona sehr kompliziert – besonders Flugreisen. Bestimmt Regeln sollen das Infektionsrisiko reduzieren. Das gilt auch für die Flughäfen in Bayern.

Nun machte allerdings ein Bild auf Twitter von einem Flughafen in Bayern die Runde, das für ordentlich Aufsehen sorgt.

Bayern: Foto von einem Flughafen sorgt für Aufruhr

Derzeit befindet sich Deutschland in einem harten Lockdown. Die Angst vor der Ausbreitung von Corona-Mutationen ist groß. Somit gelten auch verschärfte Regeln wie zum Beispiel das Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkauf. Ein Vorreiter bei diesen Regeln war Bayern. Im Freistaat galten die Regeln bereits früher.

Das ist der Freistaat Bayern:

Der Freistaat ist mit mehr als 70.500 Quadratkilometern das flächengrößte Bundesland

Mit 13 Millionen Einwohnern ist es nach NRW das bevölkerungsreichste

In der Landeshauptstadt München leben knapp 1,4 Millionen Menschen

Bayern gliedert sich traditionell in die Landesteile Franken, Schwaben und Altbayern

Um so mehr verwundert nun ein Foto, welches am Flughafen in Memmingen (Bayern) aufgenommen wurde. Wie „Merkur“ berichtet, zeigt es Personen, die nach ihrer Landung auf einen Zubringerbus warten. Doch das ist nicht das Problem.

Bayern: Ärger um Flughafen-Foto

Auf dem Foto ist zu sehen, wie die Menschen dicht an dicht gedrängt stehen. Das kann der Verfasser des Twitter-Posts überhaupt nicht verstehen. „Ich bin so wütend!!!! Dicht gedrängt und teilweise ohne Maske stehen Fluggäste aus Sofia am Flughafen Memmingen und warten auf den Zubringerbus“, lautet der Text zu dem Post.

Millionen Menschen würden sich an die Regeln halten, aber vor den Augen der Behörden würden die Regeln gebrochen, heißt es weiter.

#CoronaPandemie ICH BIN SO WÜTEND!!!!

Dicht gedrängt und teilweise ohne Maske stehen Fluggäste aus Sofia am Flughafen Memmingen und warten auf den Zubringerbus.



Millionen von Menschen halten sich an die Regeln und dann werden unter den Augen von Behörden alle Regeln gebrochen! pic.twitter.com/8QUVS1bDp8 — MaryJoanWinter (@MaryJoanWinter) January 29, 2021

Bayern: Was sagt der Flughafen zu dem Foto?

Der Flughafen Memmingen hat sich zu dem Foto bereits geäußert. Gegenüber dem „Merkur“ wurde bestätigt, dass in Ausnahmefällen wie beispielsweise beim Boarding oder bei der Einreise die Abstandsregelung nicht eingehalten werden können. Deswegen gäbe es im gesamten Terminalgebäude die Maskenpflicht. Ab dem 1. Februar müssen es sogar medizinische Masken sein.

Bayern: Auch an Flughäfen ist nun das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / MiS

Des Weiteren würden alle Prozesse an dem Flughafen mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt. Manchmal sei es aber unmöglich die Masse der Menschen zu entzerren. „Im Endeffekt ist jedoch jeder Passagier selber dafür verantwortlich, den Abstand zu anderen Passagieren einzuhalten“, lässt sich der Flughafen zitieren. (gb)