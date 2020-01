Bayern: Familie tot in Haus entdeckt – Polizei mit schlimmer Vermutung

In diesem Haus in Bayern wurden am Sonntag drei Leichen gefunden. Auf der Straße stehen ein Polizeiwagen und ein Bestattungsfahrzeug.

Starnberg. Schrecklicher Fund in Bayern! Eine Polizeistreife fand am Sonntag in einem Haus in Starnberg (Bayern) drei tote Menschen. Es soll sich bei den Toten um das Ehepaar, das in dem Haus lebte, und dessen Sohn handeln.

Bayern: Polizei hat schlimmen Verdacht

Angehörige hatten die Polizei um Hilfe gebeten, weil sie die Eheleute seit mehreren Tagen nicht erreichen konnten.

Einsatzkräfte einer Polizeistreife verschafften sich Zugang zum Haus, fanden daraufhin die drei Leichen.

Offenbar gibt es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen: „Die Ermittler gehen im Moment von einer Gewalttat aus“, so ein Sprecher.

Medienberichte, wonach der Sohn erst seine Eltern und anschließend sich selbst getötet haben soll, konnte ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde gegenüber DER WESTEN nicht bestätigen.

Spurensicherung und Rechtsmediziner waren vor Ort, nahmen Beweise auf. (dpa,kv)