Bayern: Anwohner beobachten Massentourismus in den Bergen – dann platzt ihnen der Kragen

Miesbach. Angespannte Stimmung im Kreis Miesbach (Bayern)!

Zwar gelten in Bayern wegen der Corona-Pandemie nach wie vor Ausgangsbeschränkungen. Doch jetzt in den Weihnachtsferien unternehmen viele Menschen, vor allem Stadtbewohner, Tagesausflüge, um ihren eigenen vier Wänden für ein paar Stunden zu entkommen. Ortschaften wie dem Kreis Miesbach in Oberbayern gefällt das allerdings überhaupt nicht – wie ein Schild am Ortseingang nun deutlich zeigt.

Bayern: Ort ätzt mit Schild gegen Münchner Besucher

Auf dem selbstgebastelten Schild ist ein riesiger Mittelfinger in Richtung der Tagesausflugs-Touristen zu sehen – inklusive Münchner Autokennzeichen. Dazu der klare Appell: „An olle stodara, bleibts dahoam wos hi gherts, und blockierts ned ois ihr lupenreinen idis.“ Grob übersetzt: „An alle Städter, bleibt zuhause, wo ihr hingehört, und blockiert uns nicht, ihr lupenreinen Idioten.“ Die Hochdeutsch-Variante auf dem Schild ist da schon etwas knapper: „Verpisst euch! Wir wollen euch nicht.“

Das Schild spiegelt nicht nur den Frust einiger wütender Miesbacher wider. Selbst der örtliche Landrat Olaf von Löwis (66, CSU) zeigte sich laut Merkur bereits besorgt über den Besucheransturm – und verfasste in seiner Verzweiflung sogar eine SMS an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (53, CSU).

„Lieber Markus, ich nerve dich nur sehr ungern per SMS“, schrieb Löwis während den Weihnachtsfeiertagen, „Aber bei uns ufert der Tagestourismus aus. Es brennt wirklich.“

Emotionale Diskussion unter Miesbachern und Münchnern

In den Kommentaren unter einem Foto des Schilds auf Twitter wird ebenfalls emotional diskutiert:

So macht das doch alles keinen Sinn. Raus in die Natur, ja! Aber reichen da nicht mal ein paar Meter vor der Haustür? Und nächste Woche jammern, wenn der Lockdown verlängert wird. Ja genau, Eigenverantwortung und Co. lässt grüßen.

Wo bitte steht das? Und fahrt zum Einkaufen nie wieder nach München... Diese spaltende Haltung nervt. Ich war seit März an keinem Outdoor-Hotspot. Ich will als Münchnerin keinen Einheimische/innen nerven. Ich will auch selbst nicht im Stau stehen, die Umwelt verpesten.

Mich würde es auch ankotzen, wenn man so schön wohnt und am Wochenende kannst du nicht auf die Straße gehen vor lauter Schickimickis.

Ich glaube es wäre schon viel besser, wenn die Tagestouristen das Auto in München lassen würden und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren würden. Aber das fordert intensive Umerziehung und M(a)ut!

So eine Frechheit! Ich bin aus Miesbach und ich schäme mich für diese Dummheit. Münchner, herzlich willkommen! Der Landkreis Miesbach braucht euch... in guten wie in schlechten Zeiten.

Polizei und Ordnungsamt in Sorge

Auch Polizei und Ordnungsamt beobachten die Lage mit sorgenvollen Mienen. Denn die Corona-Auflagen werden von vielen Besuchern wenig bis gar nicht eingehalten.

Die idyllische Landschaft im Kreis Miesbach lockt viele Münchner aus der Stadt aufs Land. Foto: imago images / Westend61

Wie der Münchner „Merkur“ berichtet, sind die Bewohner von Landkreisen wie Miesbach sowieso nicht gut auf Besucher aus der bayerischen Hauptstadt zu sprechen. Das jährliche Verkehrschaos im Winter durch Wanderer, Rodler und Skifahrern bringe Stau, Unfälle und Vermüllung mit sich. (at)