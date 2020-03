Bayern: Ärzte geben jungem Mann nur noch ein Jahr zu leben – jetzt hat er eine wichtige Botschaft

Schock-Diagnose Krebs! Das gesamte Leben wird auf den Kopf gestellt. Von einem auf den anderen Tag ist nichts mehr so wie zuvor – auch die psychische Belastung der Betroffenen ist in dieser Situation enorm.

Vor allem junge Menschen, die ihr Leben noch komplett vor sich haben, trifft eine Krebs-Diagnose besonders hart. Benni G. aus Weichs (Bayern) ist einer von ihnen, wie der „Merkur“ berichtet. Bei dem 26-Jährigen stellten die Ärzte 2017 einen besonders aggressiven Tumor fest – und gaben dem jungen Maurer nur noch ein Jahr zum Leben.

Bayern: Schock-Diagnose für Benni G.!

Nur durch einen Zufall wurde damals Bennis Erkrankung entdeckt. Der junge Mann nahm an einer Typisierungsaktion für einen Feuerwehrmann teil, der mit Blutkrebs zu kämpfen hatte. Eine Woche später wurde Benni ins Krankenhaus gerufen: Der Ultraschall habe einen Schatten auf seiner Niere gezeigt.

Am 23. Mai 2017 hatte Benni einen CT-Termin. Das Datum weiß er noch genau, an den Tag selbst hat er aber wenig Erinnerungen. Was bleibt, ist die erschreckende Diagnose: An Bennis Nebenniere wurde ein 17 Zentimeter großer Tumor entdeckt.

Benni ist fix und fertig, geht nur noch „wie ferngesteuert“ durch seinen Alltag. Einen Monat später folgt die erste Operation. Bei dem Eingriff entfernten die Ärzte nicht nur die Nebenniere, sondern auch Teile der Niere, des Zwerchfells, des Darms, der Leber, der Lunge und der Lymphknoten. Überall dort hatten sich die Metastasen ausgebreitet. Tagelang muss Benni auf der Intensivstation beatmet werden.

Fünf Chemotherapien: Bennis Krebsart ist noch unerforscht

Bennis Krebsart ist selten, unerforscht und hoch aggressiv. Die erste Vorhersage der Ärzte ist niederschmetternd: Benni hat noch ein Jahr zu leben. Das war 2017. Benni hält nun schon seit drei Jahren durch, will sich dem Krebs nicht kampflos ergeben – obwohl er weiß, dass er seinen Gegner nicht besiegen kann. „Aufgeben ist nicht so mein Ding“, so der 26-Jährige.

Doch der Kampf gegen den Krebs ist kräftezehrend. Noch immer werden teilweise zehn Zentimeter große Metastasen an seinen Organen entdeckt. Fünf erfolglose Chemotherapien hat Benni hinter sich, die in seinem Körper teils schmerzende Spuren hinterlassen haben: Viele Narben, für die Verlegung eines dünnen Katheters wurden Nerven zertrennt. Der 26-Jährige ist als schwerbehindert eingestuft.

Unterstützung von Familie und Freundin

Zu einigen Freunden habe Benni G. keinen Kontakt mehr. Weil sie nicht wussten, „wie sie sich verhalten sollen“, vermutet er. Halt geben ihm seine Familie und seine Freundin Ramona, der Benni im Sommer einen Heiratsantrag gemacht hat. Sie hat „Ja“ gesagt. „Ich habe die stärkste Frau an meiner Seite“, so Benni gegenüber dem „Merkur“.

Die beiden wollen die gemeinsame Zeit nutzen – im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Große Träume kann sich das Paar nicht erfüllen, Benni bekommt als Erwerbsunfähiger eine Rente von 1200 Euro. Der aktuell geplante Umzug ins Erdgeschoss des väterlichen Hauses bringt ihn an seine finanziellen Grenzen.

Bennis Botschaft: „Genießt euer Leben“

„Als ich noch gesund war, war vieles für mich selbstverständlich“, erinnert sich Benni. Viel zu wenig Dankbarkeit habe er gezeigt. Sein Ratschlag an alle, die nicht an einer unheilbaren Krankheit leiden: „Genießt euer Leben, regt euch nicht über Kleinigkeiten auf.“ (at)