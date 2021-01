Ein Streit in einem Zug in Bayern ist am Dienstagabend eskaliert. (Symbolbild)

Bayern: 17-Jähriger verprügelt Mann in S-Bahn – unfassbar, worum es bei ihrem Streit ging

München. Kurioser Streit in Bayern!

In einer S-Bahn kam es zu einer Prügelei zwischen zwei Männern. Der 17-Jährige schlug bei Dachau (Bayern) auf den 22-Jährigen ein – aus einem unfassbaren Grund.

Bayern: Streit in der S-Bahn eskaliert, der Grund ist unfassbar

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr war ein 22-Jähriger aus Moosbrach mit der S2 in Richtung Altomünster unterwegs. Wenige Minuten später stieg in Dachau ein 17-Jähriger aus Schabhausen hinzu.

Der erkannte den 22-Jährigen sofort. Beide gerieten in Streit, dann attackierte der Jugendliche aus Bayern den jungen Mann mehrfach und verletzte ihn im Gesicht. Mitreisende bekamen die Prügelei mit und mischten sich ein. Sie zogen die Streithähne auseinander und riefen die Polizei.

Der 17-Jährige drohte dann dem 22-Jährigen beim Ausstieg an der Haltestelle Erdweg weitere Prügel an. Deshalb flüchtete der 22-Jährige in den vorderen Zugteil, wo er einen Mann um Hilfe bat.

Als der 17-Jährige seinem Kontrahenten folgte, packte er den Älteren an seiner Jacke und versuchte ihn aus der S-Bahn zu zerren.

Wieder mischten sich weitere Bahn-Fahrer ein und halfen dem jungen Mann. Der 17-Jährige machte sich anschließend aus dem Staub. Verängstigt wartete der 22-Jährige auf die Polizei. Ärztlich behandelt werden wollte er allerdings nicht.

Doch wieso musste die zunächst harmlose Situation dermaßen eskalieren? Grund für die Auseinandersetzung war eine ausgeliehene Spielkonsole. Um welches Modell es sich handelt, hat die Polizei in Bayern nicht mitgeteilt.

Bei dem Streit in Bayern ging es um eine Spielekonsole. Foto: imago images / Kyodo News

Der 17-Jährige wurde wenig später von Beamten der Landespolizei Bayern gestellt und der Bundespolizei übergeben. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt. (ldi)