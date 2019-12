Bayern: 13-Jähriger liest eigene Todesanzeige in der Zeitung!

Nördlingen. Krasse Eskalation eines Mobbing-Falls in Bayern: An einer Realschule in Nördlingen entdeckte ein Schüler (13) in der Zeitung eine Todesanzeige – von sich selbst! Das berichtete die „Augsburger Allgemeine“, in der die betreffende Anzeige auch aufgegeben wurde.

Name, Todestag und Termin des Trauergottesdienstes – kein Detail fehlte in der Todesanzeige. Der Tatverdächtige, ein Mitschüler (14), wurde bereits mit den Vorwürfen konfrontiert.

Bayern: 13-Jähriger gemobbt – Mitschüler gibt Todesanzeige auf

„Wir vermissen unseren lieben Freund, der plötzlich und unerwartet von uns ging“ – so zitiert der „Münchner Merkur“ die gefälschte Todesanzeige. Der Polizei gelang es, den mutmaßlichen Auftraggeber der Anzeige zu identifizieren – dabei soll es sich um einen 14-jährigen Mitschüler handeln. Im Beisein seiner Eltern soll der Jugendliche befragt worden sein und die Tatvorwürfe bestritten haben.

Viele Details gab die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt. „Man hat bei der Durchsuchung diverse Mediendokumente beziehungsweise Medienteile wie Handys, Computer vorgefunden und sichergestellt“, gab Michael Lechner von der Kriminalpolizei Dillingen gegenüber dem Bayerischen Rundfunk (BR) an. Diese Geräte werden nun ausgewertet.

Mehrere Fälle von Mobbing an der selben Realschule

Der 13-jährige Achtklässler soll nur einer von fünf Schülern gewesen sein, die an der Realschule in Nördlingen unter Mobbing gelitten haben. Dass sogar die Polizei wegen Mobbings dort ermitteln musste, ist ebenfalls nichts Neues.

Erst im letzten Monat wurden fünf Schülern und Schülerinnen der achten Jahrgangsstufe mit pornografischen Inhalten und zahlreiche Callcenter-Anrufen belästigt, so der „Münchner Merkur“. Trotz polizeilicher Ermittlungen habe das Cybermobbing an der Schule jedoch nicht geendet.