Baumarkt: Kassiererin mit bitteren Worten – „Wir werden...“

An fast jeden Baumarkt herrschen derzeit Ausnahmezustände. Das macht den Baumarkt-Mitarbeiterin ordentlich zu schaffen. Denn die Kunden nutzen einen Trick. Das berichtet die „Frankfurter Neue Presse“.

Aktuell haben wir sehr viel freie Zeit, können uns aber nicht mit Freunden treffen, ins Eiscafé gehen oder Veranstaltungen besuchen. Diese Zeit nutzen viele, um ihr eigenes Heim aufzuhübschen. Da bleibt der Gang zum Baumarkt nicht aus.

Baumarkt: Menschen aus Bayern fahren nach Hessen

In Bayern ist in allen Städten der Baumarkt geschlossen. Ob Obi, Hornbach oder Bauhaus – nur gewerbliche Kunden dürfen hier noch einkaufen.

Anders ist es in Hessen. Und das nutzen die Menschen aus Bayern. Sie fahren ins Nachbarland um dort einzukaufen und sorgen dafür, dass gewerbliche Kunden länger warten müssen. Das regt einen Arbeiter für Metall tierisch auf: „Das geht jetzt schon seit Wochen so, dass man ewig braucht, bis man sein Handwerkszeug zusammen hat. Jeder will einen Eimer Farbe oder einen Duschkopf. Dafür bleiben die Tussis eine Stunde lang drin und wir haben das Nachsehen.“

Baumarkt-Mitarbeiter leiden besonders. Sie müssen aufpassen, dass die Kunden den vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern einhalten. „Man kann es ihnen so oft erklären, wie man will", sagt ein Baumarkt-Mitarbeiter der Gartenabteilung. „Sie lernen es nicht. Sobald man sie auf gegenseitige Rücksichtnahme hinweist, beschimpfen sie uns. So, als gäbe es kein Corona.“

Baumarkt-Mitarbeiter desinfizieren die Griffe von Einkaufswagen, um Ansteckungen zu vermeiden. Foto: Friso Gentschdpa +++ dpa-Bildfunk +++

Eine Baumarkt-Kassiererin macht das wütend: „Fast jeder ist aggressiv. Wir werden beschimpft. Kaum jemand sagt danke. Ich wünsche trotzdem jedem Kunden einen schönen Tag und dass er gesund bleiben möge.“

Wie die „Frankfurter Neue Presse“ berichtet, haben Handwerker durch die aktuelle Situation Probleme, Aufträge rechtzeitig abzuschließen, da die Beschaffung von Arbeitsmaterialien länger dauert.

Damit Baumärkte weiterhin geöffnet bleiben dürfen, müssen sich Kunden und Mitarbeiter an die Hygiene-Regeln halten. Sonst ist wohl bald Ende mit Renovieren und Dekorieren… (ldi)