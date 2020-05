Eine Mutter in Sachsen schickte ihre drei Töchter mit einem fragwürdigen Auftrag in einen Baumarkt. (Symbolbild)

Baumarkt: Mutter schickt ihre Töchter in Fachmarkt – unfassbar, was sie dort tun sollen

Großröhrsdorf. Kaum zu glauben, was für ein Verhalten eine dreifache Mutter in Sachsen einem Baumarkt an den Tag legte.

Gemeinsam mit ihren Töchtern (10, 12, 15) hatte die 44-Jährige in Großröhrsdorf im sächsischen Landkreis Bautzen einen Baumarkt aufgesucht. Doch ihr dortiges Vorhaben und ihr Zustand waren absolut fragwürdig.

Baumarkt: Mutter (44) stiftet Töchter zum Diebstahl an

Wie „Tag24“ berichtet, stiftete die Mutter ihre drei Töchter doch tatsächlich zum Diebstahl an. Lampenteile, Zubehör und Messer im Gesamtwert von rund 400 Euro sollen sich die drei Jugendlichen auf Befehl ihrer Mutter eingesteckt haben. Doch dabei wurden sie vom Ladenpersonal auf frischer Tat ertappt.

+++ Netto: Peinliche Panne im Supermarkt – und alle Kunden können sie sehen +++

Die Mitarbeiter des Baumarkts alarmierten die Polizei, die daraufhin die Personalien der Mutter aufnahm. Doch anstatt vor Ort bei den Ermittlern zu bleiben, stieg die Frau in ihr Auto und fuhr einfach davon. Weit kam sie jedoch nicht – die Polizeibeamten konnten sie schnell wieder aus dem Verkehr ziehen. Dabei kam allerdings ein weiteres unfassbares Detail ans Licht: Die Mutter hatte einen Alkoholpegel von 0,58 Promille!

---------------------------

Mehr News:

---------------------------

Ihre Trunkenheit am Steuer sowie die Anstiftung ihrer Töchter zum Diebstahl bringen der 44-jährigen nun eine Strafanzeige, zwei Punkte in Flensburg, ein einmonatiges Fahrverbot sowie 500 Euro Bußgeld ein. (at)