Bauhaus: Kunde sieht DIESES Schild im Baumarkt und weicht entsetzt zurück – „Ist das echt oder Fake?“

Immer wieder gibt es neue Corona-Regeln, die die Menschen auch manchmal überrascht hinnehmen. Jetzt hat ein Kunde allerdings einen Aushang bei Bauhaus gesehen, der ihn etwas ratlos zurücklässt. Er weiß nicht, wie er ihn einordnen soll.

Dass Kunden Supermärkte und auch Baumärkte seit April nur noch mit Masken betreten dürfen, sollte jedem mittlerweile klar sein. Doch auf dem Aushang wurde etwas anderes verboten. In seiner Verzweiflung hat sich der Kunde bei Facebook an das Bauhaus-Team gewandt.

Bauhaus: Kunde weicht verwundert zurück - als er diesen Aushang liest

Denn auf dem Aushang steht klar und deutlich: „Sehr geehrte Kunden, auf Grund der aktuellen Situation ist das Einkaufen mit Kindern nicht erlaubt!“ Müssen Kinder jetzt etwa ernsthaft draußen bleiben?

+++ Toom: Mutter betritt mit ihrer schwerbehinderter Tochter den Baumarkt – doch dann erleben sie Schlimmes +++

Mit den Worten: „Ist das echt oder hat hier jemand einen Fake geteilt?“, wandte er sich an die Mitarbeiter des Baumarktes. Das Social Media Team reagiert überraschend. Denn in der Tat ist das Schild echt - und hing so in einem einzigen Fachmarkt in Deutschland. Doch die Mitarbeiter betonen auch, dass dies im ersten Lockdown der Fall war und somit schon ein halbes Jahr zurückliegt.

Bauhaus schreibt: „Das gezeigte Schild ist inzwischen über ein halbes Jahr alt und fast genauso lange nicht mehr gültig.“ Und weiter heißt es: „Ganz zu Beginn der Corona-Krise wurde es für kurze Zeit aus purer Not der Kollegen vor Ort und leider aufgrund der damals herrschenden Gegebenheiten, die man als „unkontrollierbare Familienausflüge“ bezeichnen konnte, angebracht“.

-----------

Das ist Bauhaus:

Bauhaus zählt zu den größten Baumarktketten Europas

Das Handelsunternehmen hat seinen Sitz in Belp (Schweiz)

Der Baumarkt wurde 1960 gegründet

Etwa 34.500 Mitarbeiter sind bei der Kette beschäftigt

------------

Nachdem sich die Lage aber beruhigt hatte und die Schlangen vor den Baumärkten kontrollierbar wurden, sei das Schild auch abgenommen worden. Bauhaus macht klar: „Selbstverständlich seid ihr gemeinsam mit euren Kindern willkommen.“ Trotzalledem sollen sich Kunden aber an die Hygiene- und Abstandsregeln halten und rücksichtsvoll mit anderen Kunden umgehen.

+++ Rewe: Aktion für die Kunden geht nach hinten los – „Komme mir verarscht vor“ +++

Für den Kunden, dem der Mund eine Zeit lang offen stehen geblieben ist, hatte sich die Angelegenheit somit geklärt. Er bedankte sich für die schnelle Antwort, meint aber auch: „In der aktuellen Lage muss man ja tatsächlich nachfragen und genau hinschauen um nicht irgendeinem Fake-Bild auf den Leim zu gehen.“

+++ Lidl: Kunde sieht sein Auto auf dem Parkplatz und schäumt vor Wut: „Größte Abzocke, die es gibt“ +++

Was du bundesweit alles in den Geschäften während des Corona-Lockdowns beachten musst, liest du hier >>>