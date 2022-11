Bauhaus: Neuer Service – für Kunden kann er einiges verändern

Schrauben, Dübel oder Pflanzen – ein Baumarkt lässt das Heimwerkerherz höher schlagen. Eine neue Servicefunktion soll den Einkauf bei Bauhaus für Kunden nun verbessern. Das steckt dahinter.

Bauhaus: Neue Funktion rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr

Ob Schichtdienst oder auch Nine-To-Five-Jobs – es gibt viele Berufe, in denen es zeitlich schwer fällt Dinge zu erledigen. Die Arztpraxis oder das Amt haben dann wahrscheinlich schon geschlossen und auch Einkäufe und Besorgungen können sich schwierig gestalten. Bauhaus könnte dem entgegentreten.

Der Baumarkt startet an über 50 Standorten einen neuen Service für Kunden. Diese können bequem von zuhause oder unterwegs Produkte online bestellen und diese dann in Abholstationen rund um die Uhr an allen Tagen im Jahr abholen.

Baumarkt: So funktioniert der Abholservice

So gehst du Schritt für Schritt vor. Die Bestellung kann an einem Fachzentrum an mehreren Standorten abgeholt werden. Dafür wählst du zuerst dein Fachzentrum im Bauhaus Online-Shop aus, dort kannst du später auch deine Produkte abholen.

Die Ware wird nach der Reservierung im Warenkorb von Bauhaus in die Fächer der Abholstation bereitgestellt, und das bis zu maximal sieben Tage. Laut Aussage des Unternehmens benötigen die Mitarbeiter dafür maximal zwei Stunden. Das passiert allerdings immer werktags und auch nur zu den Öffnungszeiten.

Und auch das musst du beachten: Nicht alle Produkte können in der Abholstation eingelagert werden, zum Beispiel wenn diese zu groß oder zu schwer sind. Im Online-Shop muss die Ware auch direkt bezahlt werden, nur so liegt sie dann auch in der Station bereit. Zwischen verschiedenen Zahlungsarten kann aber gewählt werden. Sobald die Ware bereitsteht, erhältst du eine Abholbenachrichtigung per E-Mail oder SMS.

Mit dem sechsstelligen Code aus der Nachricht lässt dich das Fach der Abholstation ganz leicht öffnen. Nach der Eingabe an einem Bildschirm an der Station öffnet sich die Tür automatisch.