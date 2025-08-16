Egal, ob im Urlaub oder zu Hause: Deutscher Bargeld-Hammer wird immer deutlicher

Eine aktuelle Umfrage von Verivox zeigt, dass Bargeld für die meisten Deutschen, auch im Ausland, an Bedeutung verliert. Nur noch 34 Prozent greifen bei Einkäufen zu Münzen oder Scheinen. Noch im Sommer 2023 nutzten 53 Prozent Bargeld für Zahlungen im Ausland, etwa bei Summen um 20 Euro.

„Die Deutschen gelten seit jeher als Bargeldliebhaber. Doch mittlerweile bevorzugt die Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher sowohl im Inland als auch im Ausland kartengestützte Bezahlverfahren“, kommentiert Oliver Maier von Verivox. Die Ergebnisse verdeutlichen den Wandel im Bezahlverhalten, das zunehmend bargeldlos funktioniert.

Bargeld spielt im Ausland eine kleinere Rolle

In Deutschland verwenden laut Umfrage 51 Prozent der Befragten lieber Karten als Bargeld. Davon nutzen 30 Prozent die Girocard, 12 Prozent entscheiden sich für Debitkarten von Visa oder Mastercard, und 9 Prozent zahlen bevorzugt mit einer echten Kreditkarte. Bargeld ist somit nicht mehr das favorisierte Zahlungsmittel.

Im Ausland wird Kartenzahlung noch häufiger genutzt als in Deutschland. Innerhalb des Euroraums bezahlen 55 Prozent der Befragten bevorzugt bargeldlos. Außerhalb des Euroraums nimmt die Zahl leicht zu und liegt bei 56 Prozent. Auch hier zeigt sich, dass Bargeld zunehmend durch Karten ersetzt wird.

Die Umfrage von Verivox untersuchte das Verhalten von 1.031 Personen. Die Zahlen zeigen: Sowohl im Inland als auch im Ausland geht der Trend klar in Richtung bargeldlose Bezahlung. Dennoch bleibt Bargeld ein gewisses Maß an Relevanz erhalten, insbesondere dort, wo Kartenzahlungen noch nicht flächendeckend möglich sind. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.