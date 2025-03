Bargeld-Hammer in Europa: Ausgerechnet dieses Land plant jetzt eine Rolle rückwärts

Zahlreiche Menschen zahlen mittlerweile lieber mit der EC-Karte oder gar per Smartphone anstatt mit Bargeld. Das gilt vor allem für junge Menschen, denn sie haben Angst vor einem bestimmten Szenario. Darüber hinaus ist das bargeldlose Bezahlen aber auch einfach praktisch.

Anstatt sein letztes Kleingeld zusammenzuzählen und zu prüfen, ob die Kassierer auch wirklich die richtige Wechselgeld-Summe herausgegeben haben, hält man einfach die Karte oder das Handy an das Gerät. Trotzdem rudert ein europäisches Land jetzt wieder zurück, nachdem es sich bereits vom Bargeld getrennt hat. Doch was hat es damit auf sich?

Bargeld-Hammer: Dieses Land rudert zurück

Nachdem Schweden dem Bargeld zuletzt den Rücken gekehrt hat, könnte es nun zu einem großen Comeback kommen. Das hat gleich mehrere Gründe, wie „Stern.de“ berichtet. So hat der russische Angriff auf die Ukraine auch den Schweden gezeigt, dass eine digitale Welt Probleme bereiten kann.

Kommt es zu einem Hackerangriff auf Bezahl-Systeme, bringt das Geld auf dem Konto nichts, wenn darauf nicht zugegriffen werden kann. In dem Fall müsste also Bargeld her, das die Schweden kaum mehr haben. Das könnte zu einer Krise führen. Die Regierungen befürchten allerdings auch ein weiteres Problem, wie „Stern.de“ berichtet.

Diese Befürchtung hat die Regierung

Demnach könnte es sein, dass sich die Bürger in Schweden von dem Bargeld entwöhnt haben oder das Bargeld schlichtweg nicht mehr akzeptieren, sollte es tatsächlich zu einem Ausnahmezustand kommen.

Deshalb fordert Schweden seine Bürger jetzt auf, wieder mehr mit Bargeld zu bezahlen. Dafür wird vom Verteidigungsministerium Infomaterial mit dem Titel „Wenn Krise oder Krieg kommt“ an die Bürger verschickt. Ähnliches soll sich jetzt übrigens auch in Norwegen abspielen. Dass wir uns in Deutschland noch nicht vom Bargeld getrennt haben, hat also durchaus seine Vorzüge.