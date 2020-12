„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter macht Geständnis über seine Kindheit – „Knallhart“

Intimer Rückblick bei „Bares für Rares“!

Als eine Frau aus Bielefeld einen alten Schüttenkasten aus einer Küche mitbringt, erinnert sich „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter plötzlich an seine Kindheit.

„Bares für Rares“ (ZDF): Frau bringt Küchenteil mit und erinnert Horst Lichter DARAN

Oft steckt hinter den Raritäten bei „Bares für Rares“ auch ein interessantes Stück Geschichte. So auch bei dem Fächerkasten, den die 71-jährige Angelika Fox aus Bielefeld mit in das Walzwerk in Köln-Pulheim bringt.

Die Kiste mit verschiedenen Schubfächern und Schütten ist aus einem Schrank raus gebaut – trotzdem kann „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek sie direkt einordnen.

So stammt der Schüttenkasten hinsichtlich seines Designs aus der neuen „Frankfurter Küche“ ab, die die österreichische Architektin Margarete Schütte-Lihotzky entworfen hatte. Der Schüttenkasten sollte die unpraktischen Vorratsgläser ersetzen.

Der Schüttekasten ruft Erinnerungen hervor. Foto: ZDF

„Man hat den Küchenalltag der Frau verbessern wollen. Das war was Hochmodernes damals“, erklärt Sven Deutschmanek dazu. Genau diese Aussage erinnert Horst Lichter an seine Kindheit.

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter berichtet über seine Kindheit

„Was ich jetzt wieder bemerkt habe, dass die Emanzipation der Frau immer noch nicht da war, das hast du eben ganz schön gesagt: 'Damit die Frau es in der Küche einfacher hatte'“, stellt der 58-Jährige plötzlich fest – und erinnert sich an seine Kindheit: „So wurden wir Kinder teilweise auch noch erzogen. Ich war ein Junge, und meine Cousine wurde als Mädchen erzogen – und zwar knallhart! Die musste in der Küche helfen, ich dem Vater im Garten.“

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter erinnert sich plötzlich an seine Kindheit. (Archivfoto) Foto: Henning Kaiser/dpa

Tatsächlich scheint Horst Lichter das Thema Emanzipation nicht kalt zu lassen, denn danach stellt er fast schon resignierend fest: „Naja, es ist wie es ist.“

Dann kommen Verkäuferin Angelika Fox und Experte Deutschmanek zum Geschäftlichen: Die Bielefelderin hätte gerne 250 bis 300 Euro für das Fundstück – laut dem Experten gar nicht so abwegig. Bei einem Preis pro 50 Euro pro Schütte, schätzt er ebenfalls 250 bis 300 Euro für den Kasten ein.

Schlussendlich geht das Erinnerungsstück im Händlerraum für 220 Euro an „Bares für Rares“-Händler Waldi. Und Kandidatin Angelika ist zufrieden: „Ich freue mich riesig!“ (kv)

„Bares für Rares“ kannst du montags bis freitags um 9 Uhr im ZDF oder in der Mediathek sehen.