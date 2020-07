Banksy: Galerist will Inkognito-Künstler enttarnen – sein Plan ist so simpel, dass es klappen könnte

Wird jetzt endlich das große Banksy-Geheimnis gelüftet?

Noch immer schafft es der weltberühmte Graffiti-Künstler, seine wahre Identität geheim zu halten. Denn Banksy ist nur ein Pseudonym. Doch jetzt soll der große Durchbruch gelingen!

Ein gestohlenes angebliches Banksy-Werk aus dem Bataclan-Klub. Foto: imago images / Italy Photo Press

Banksy: Galerist aus Österreich will Künstler enttarnen

Der österreichische Galerist und Kunstvermittler Gregor Koller fahndet jetzt nach Banksy – und zwar ganz klassisch per Zeitungsinserat! Das berichten die „Vorarlberger Nachrichten“.

Koller wolle ihn für eine Ausstellung in der ehemaligen Adlerwarte am Bregenzer Hausberg Pfänder gewinnen. Dazu hat er einen Aufruf an den Künstler im „Daily Telegraph“ geschaltet. Koller: „Wir dachten, wir könnten ihm vielleicht einen Floh ins Ohr setzen. Wir bleiben zuversichtlich, dass es irgendein Zeichen von ihm gibt. Wer weiß?“

Das ist Banksy:

vermutlich 1974 in Bristol (England) geboren

Pseudonym eines Streetart-Künstlers

seine Schablonengraffiti anfangs in Bristol und London bekannt, heute weltweit bekannt

bemüht sich, seinen Namen und seine wahre Identität geheimzuhalten

Meldet sich Banksy auf Zeitungsinserat?

Im Inserat steht: "To the mysterious Banksy! Unique exhibition in former eagles aviaries in the Austrian mountains" und "would be excited to hear from you". Inklusive Verweis auf den Titel der Ausstellung „Schall und Rauch“, was Parallelen zu Banksys Werk aufweise, so die „Vorarlberger Nachrichten“.

Die Ausstellung der Freiluftgalerie wird am 11. Juli eröffnet und ist bis 31. August zu sehen.

Mit den Werken von Banksy? Wer weiß, wer weiß... (mg)