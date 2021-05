Banksy: Berühmtes Bild für Millionensumme versteigert – das gab es dabei noch nie

Das Kunstwerk von Banksy, dass sich kurz nach der Versteigerung selbst geschreddert hat, ist vielen durch Banksys Aktion in Erinnerung geblieben.

Nun gab es erneut eine Versteigerung eines Kunstwerks von Banksy und auch diesmal gab es eine Sache, die es so noch nicht gegeben hat!

Banksy erlangte durch seine Schablonengraffiti weltweite Bekanntheit

Der aus Bristol stammende Künstler ist durch seine Schablonengraffiti weltweit bekannt geworden. Ob durch das „Balloon Girl“ in London, das Bildnis küssender Polizisten oder das Kunstwerk „Sklavenarbeit“, das einen an der Wand gemalten kleinen Jungen zeigt, der mit einer Nähmaschine die britische Flagge näht.

Banksy Gemälde, die plötzlich und zufällig in der Welt aufzutauchen scheinen, sind mit Botschaften und politisch-gesellschaftlicher Kritik geschmückt. Deswegen folgen dem unbekannten Künstler viele Fans aus der ganzen Welt.

Das ist Banksy:

„Banksy“ ist das Pseudonym eines britischen Streetart-Künstlers

arbeitet hauptsächlich mit Schablonengraffiti

wurde durch seine Kunstwerke in Bristol und London bekannt

mittlerweile ist der Künstler weltweit aktiv

Banksy bemüht sich sehr, seinen bürgerlichen Namen geheimzuhalten

Banksy: „Love is in the air“ für 10,7 Millionen Euro versteigert

Er hat es sogar soweit gebracht, dass seine Gemälde für sehr viel Geld versteigert werden. Im Oktober 2018 hatte Banksy mithilfe einer Konstruktion ein frisch versteigertes Werk von ihm selbst schreddern wollen. Das Bild wurde jedoch nur zur Hälfte vernichtet und gewann durch die Aktion an Wert: Für 1,2 Millionen Euro ersteigerte eine Sammlerin Banksys Kunstwerk.

Nun wurde das Kunstwerk „Love is in the air“ bei Sotheby's in New York versteigert – und zwar für satte 12,9 Millionen Dollar (umgerechnet knapp 10,7 Millionen Euro), wie die „Bild“ berichtet. Es zeigt einen vermummten jungen Mann, der weit ausholt, um einen bunten Blumenstrauß zu werfen.

Das Bild „Love is in the air“ von Banksy wurde bei Sotheby's in New York für umgerechnet knapp 10,7 Millionen Euro versteigert. Foto: picture alliance/dpa/Sotheby's | -

Doch eine Sache dürfte auch wieder ungewöhnlich für Sammler und Interessenten sein – dies hat jedoch kaum etwas mit dem Kunstwerk an sich zu tun, sondern einer Regelung, die nun mit Banksys Bild erstmals in Kraft tritt.

Banksy: Auktionshaus lässt Kryptowährung zu

Auch die Kunstsammler wollen mit der Zeit gehen, und so hat sich nun eine neue Bezahl-Methode etabliert: Kunstsammlerinnen und -sammler ist es nun offen gestellt, ob sie Bar, mit Karte oder auch mit Kryptowährung zahlen.

Nach Angaben der „Bild“ ließen das Auktionshaus erstmals Bitcoin und Ether als Zahlungsarten zu. (ali)