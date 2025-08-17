Bank macht alle Geldautomaten dicht! Kunden eilen zu Aldi, Netto und Co.

Nun steht es schwarz auf weiß: Seit dem 30. Juni ist Schluss – die DKB hat ihre letzten drei Geldautomaten abgeschaltet. Damit verabschiedet sich die Direktbank endgültig vom eigenen Automatennetz. Die Standorte in der Berliner Taubenstraße, der Kronenstraße sowie in der Brienner Straße in München sind Geschichte.

Die Begründung: Die Nutzung sei in den letzten Jahren stark zurückgegangen – gleichzeitig seien die Betriebskosten hoch. Man wolle sich stattdessen auf digitale Angebote konzentrieren. Kein Wunder, dass jetzt alle Kunden zu Aldi, Netto & Co. eilen – immerhin geht es um bares Geld!

Aldi, Rossmann & Co.: Kunden fragen bald nur nach einer Sache

Für die rund 5,8 Millionen DKB-Kunden bedeutet das alles zwar eine Umstellung, aber kein Grund zur Panik. Denn Bargeld gibt’s weiterhin – nur eben auf anderen Wegen. Zum Beispiel in allen Supermärkten und Drogerieläden! In zahlreichen Supermärkten und Drogerien kann man sich nämlich beim Bezahlen direkt an der Kasse bis zu 200 Euro auszahlen lassen.

++ „Hat alles ruiniert“! Heftiger Preisanstieg bei zahlreichen Produkten von Aldi, Kaufland & Co.? ++

Bei Aldi Nord reicht schon ein Einkauf ab 1 Euro, bei Aldi Süd ab 5 Euro. dm hingegen verzichtet sogar komplett auf einen Mindestbetrag. Bei Rossmann muss man für den Service mindestens 20 Euro einkaufen, bei Netto sind es 10 Euro. Einfach vor dem Bezahlen den gewünschten Betrag nennen und alles mit der Karte begleichen – fertig.

Bargeld auf DKB-Konto einzahlen

Etwas komplizierter wird es laut „Ruhr24“, wenn man Bargeld auf das DKB-Konto einzahlen möchte. Zwar bietet die Bank theoretisch einen Einzahlservice über Supermärkte an – dieser ist aktuell aber aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Wann das wieder funktioniert, ist unklar. Wer trotzdem einzahlen muss, kann das über die Reisebank tun – allerdings nur gegen Gebühr.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch Fremdbanken sind eine Option, allerdings sehr teuer: Bei der Postbank etwa werden bis zu 15 Euro fällig. Ein kleiner Trick, der helfen kann: Jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis mit einer anderen Bankverbindung zahlt das Geld ein – und überweist es anschließend weiter.

Fazit: Wer ohnehin schon digital unterwegs ist, wird die Änderungen kaum spüren. Für alle anderen heißt es: ein bisschen umdenken – aber die Möglichkeiten, an Bargeld zu kommen, sind weiterhin vielfältig.