Bandidos: Ganze Familie ermordet – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Ein Blutbad wie aus einem Hollywood-Film: Im Dezember 2017 wurden im US-Bundesstaat Washington zwei 16-Jährige und die Mutter (37) eines der Teenager erschossen. Zwei Tage später wurde die Leiche des 43-jährigen Ehemannes der toten Mutter im Lastwagen eines Forstbetriebes entdeckt – erschossen und verbrannt. Nun teilte die örtliche Polizei mit, ein Mitglied der Rockergruppierung Bandidos soll an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein.

Bandidos an Mord beteiligt? Ein Mitglied im Verdacht

In einem Statement des örtlichen Sheriff-Büros im Kitsap County hieß es, das 41-jährige Bandidos-MItglied Danie Jay K. sei dringend tatverdächtig.

Ob weitere Clubmitglieder Teil dieses grausamen Verbrechens gewesen sein könnten, wollte der Sprecher des Sheriffs nicht mitteilen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 43-jährige Tote das Hauptziel des Mörders oder der Mörder gewesen sein. Die Polizei geht davon aus, dass er entführt und an einem anderen Ort ermordet wurde, als dort wo seine Leiche gefunden wurde.

Ermittler hoffen auf neue Hinweise aus der Bevölkerung

Die US-Ermittler erhoffen sich weitere Hinweise von Zeugen und veröffentlichten daher Bilder von den Opfern. „Diese Ermittlung hat Priorität 1 und die Detectives arbeiten in diesem Fall weiterhin in Vollzeit", heißt es in der Pressemitteilung.

Das Büro des Sheriffs hat in Zusammenarbeit mit dem FBI einen neuen Appell an alle gerichtet, die möglicherweise den Lastwagen gesehen oder verdächtige Aktivitäten in der Gegend bemerkt haben. (jg)