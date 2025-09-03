Engländer urlaubt am Ballermann – was er dort erlebt, sorgt für Fragezeichen

Der Ballermann – das berühmte Partymekka der Deutschen. Seit vielen Jahrzehnten zieht es unzählige Mallorca-Urlauber an diesen Ort, die hier vor allem eines wollen: kräftig feiern und die Sau rauslassen. Für Außenstehende, die noch nie Berührungspunkte mit dem Ballermann hatten, kann der Aufenthalt hier durchaus einen Kulturschock bedeuten.

Ganz ähnlich erging es einem Engländer, der versehentlich seinen Mallorca-Urlaub genau am Ballermann gebucht hatte. Vor Ort erlebte er einen regelrechten Kulturschock. Besonders ein Partytrend der Deutschen sorgte bei ihm für große Verwirrung.

„Kann mir bitte jemand aus Deutschland diesen Trend erklären?“

„Kann bitte jemand aus Deutschland einem ziemlich verwirrten Briten diesen Trend erklären, auf Mallorca passende Fußballtrikots zu tragen?“, fragt der Urlauber in einem viralen TikTok-Video. Dazu teilt er einige Aufnahmen von dutzenden Partygruppen in ihren Shirts. Am Ballermann gilt das Fußballtrikot quasi als inoffizielle Uniform.

Läuft man durch die Straßen am Ballermann, stößt man kaum auf eine Partygruppe, die nicht im gleichen Trikot auftritt. Dabei sind es nicht nur die Fußballtrikots bekannter Clubs wie „FC Bayern München“ oder „Schalke 04“, sondern oft auch jene von Heimatvereinen, die vielleicht kaum jemand außerhalb der jeweiligen Region kennt.

Viele Sportvereine aller Art, wie zum Beispiel Fußballclubs oder aber auch Dartvereine, nutzen den Sommer gern für einen gemeinsamen Abstecher an den Ballermann. Dabei tragen sie stolz ihre Vereinsfarben. Wie zahlreiche deutsche Urlauber in der Kommentarspalte des Videos erklären, symbolisiert das gemeinsame Trikot vor allem Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft. Ein deutscher Urlauber bringt es auf den Punkt: „Für uns ist das mehr als nur ein Shirt – das ist eine Tradition.“ Und diese wird sicherlich nicht so schnell am Ballermann verschwinden.