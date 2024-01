Bahnstreik: Ausgerechnet jetzt! Reiseveranstalter mit irrer Rabatt-Aktion

Pendler und andere Bahnreisende müssen mal wieder zittern – die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft von Mittwoch (10. Januar, 2 Uhr) bis Freitag (12. Januar, 18 Uhr) zum Bahnstreik auf (wir berichteten). Zwar versucht die Deutsche Bahn (DB) das Ganze noch vor Gericht zu stoppen, doch nachdem das Arbeitsgericht Frankfurt bereits einen Eilantrag abgelehnt hat, stehen die Zeichen deutlich auf Streik.

Ein bekannter Reiseveranstalter macht sich das Thema jetzt zunutze und ruft eine irre Rabatt-Aktion auf den Plan. SO kannst du trotz Bahnstreik noch ein echtes Schnäppchen machen!

Bahnstreik: Irre Rabatt-Aktion lässt Kunden aufhorchen

Der Reiseveranstalter „Ameropa“ ist unter anderem spezialisiert auf Städte-, Bahn- und Urlaubsreisen in Deutschland und Europa sowie auf weltweite Bahn-Erlebnisreisen. Mit dem Bahnstreik könnten viele Kunden erstmal in die Röhre schauen. Doch „Ameropa“ hat sich jetzt etwas ganz Besonderes ausgedacht – und verpasst GDL-Chef Claus Weselsky damit sogar noch einen kleinen Seitenhieb.

Ab Mittwoch (10. Januar) bietet das Unternehmen mit Sitz in Bad Homburg einen exklusiven 5%-Rabatt auf alle Buchungen während des aktuellen Bahnstreiks an. Die Kunden des Reiseanbieters „Ameropa“ können so das Streik-Tief in ein echtes Urlaubs-Hoch verwandeln.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Bauern-Proteste am Dienstag: Elon Musk verbreitet Fake-News ++

Seitenhieb auf GDL-Chef

Eine gute Idee, die vielleicht dem ein oder andern genervten Bahnkunden doch noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und aus dem Lächeln könnte vielleicht sogar noch ein schelmisches Grinsen werden, wenn sie den Rabatt-Code lesen. Mit einem kleinen Seitenhieb auf GDL-Chef Claus Weselsky lautet dieser nämlich: „CLAUS24“.

Mehr News für dich:

Der Code ist bei allen „Ameropa“-Buchungen einlösbar, egal ob übers Reisebüro, über die Internetseite www.ameropa.de oder auch telefonisch. Urlauber bekommen damit 5% Rabatt auf alle Reiseangebote, können flexibel und ohne Einschränkungen in Reisezeit oder -dauer buchen. Aber du musst schnell sein: Mit dem geplanten Streikende am Freitag (12. Januar) endet auch diese witzige Rabatt-Aktion. Ein kleiner Lichtblick für alle Bahnstreik-Geplagten!

Alles Wissenswerte rund um den Bahnstreik – und wie du möglicherweise dein Geld zurückbekommst – liest du in diesem Artikel.