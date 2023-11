Bahn-Streik legt Deutschland lahm – besonders HIER rasten Reisende aus

Bahn-Passagiere schäumen vor Wut! Denn es wird mal wieder gestreikt. Seit Mittwochabend (15. November) brauchen Reisende und Pendler starke Nerven. Denn bundesweit mussten zahlreiche Verbindungen gestrichen werden.

Puh, was ist das für ein Morgen für Bahn-Reisende! „Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es zu massiven Beeinträchtigungen durch den GDL-Streik“, teilte die Bahn am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Bahn rechnet mit dem Ausfall von mehr als 80 Prozent aller ICE- und IC-Züge – eine echte Hiobsbotschaft für Pendler! Doch an einem Ort toben die Passagiere gerade besonders heftig.

Bahn-Kunden ziehen HIER den Kürzeren

Die Region Mitteldeutschland ist besonders stark betroffen. Hier ist der Organisationsgrad der GDL sehr hoch. Daher ist insbesondere im Regionalverkehr der Deutschen Bahn von sehr vielen Ausfällen auszugehen.

+++Deutsche Bahn: Passagiere wollen Streik entkommen – es endet in einem Albtraum+++

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag mit deutlichen Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. „Es fährt so gut wie nichts“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen.

Passagiere flippen in den sozialen Netzwerken völlig aus

In den sozialen Netzwerken rasten die Passagiere aus. „Vielen Dank, dass ich meinen wohlverdienten Urlaub jetzt auf irgendeinem Bahnhof verbringen darf. Keine Ahnung, wie wir jetzt von Bergen nach Eisenach kommen sollen. Und super auch, dass Sitzplatzstornierung nicht möglich ist“, regt sich eine Frau auf Facebook auf.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

„Es ist einfach nur noch nervig. An die Unpünktlichkeit der Bahn muss man sich ja wohl gewöhnen, aber das gar nicht von A nach B kommen, nervt“, äußert sich ein anderer Bahn-Kunde dazu. Und auch dieser Facebook-Nutzer ist völlig außer sich: „Habe übrigens eine Tag Urlaub verschenkt, weil ich Morgen wegen euch und der GDL nicht zur Arbeit komme.“ Oh je, da bleibt den Pendler nur gute Nerven zu wünschen.