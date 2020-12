In Hannover wurden drei Jugendliche vom Zug erfasst. Zwei sterben bei dem Unglück. (Symbolbild)

Bahn: Schreckliche Tragödie in Hannover! Jugendliche von Zug erfasst – zwei sterben, Mädchen (14) in Lebensgefahr

Schreckliches Bahn-Unglück in Hannover!

Am Donnerstagmittag wurden drei Jugendliche von einer S-Bahn in Hannover erfasst. Zwei der Teenager starben, ein Mädchen (14) wurde schwer verletzt. Sie schwebt in Lebensgefahr. Unser Partnerportal News38 berichtet über den furchtbaren Fall>>>

Bahn: Zug erfasst drei Teenager - zwei sterben, Mädchen (14) schwer verletzt

Die Bahn erfasste die Teenager, kurz nachdem sie den Hauptbahnhof in Hannover Richtung Hildesheim verlassen hatte. Vor einer Brücke sollen die Schüler die Schienen betreten haben.

Eine 14-Jährige ist bei dem Unglück gestorben, ein weiteres gleichaltriges Mädchen wurde so schwer verletzt, dass es in Lebensgefahr schwebt. Das zweite Todesopfer konnte noch nicht identifiziert werden.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber News38 nach ersten Erkenntnissen bestätigt, soll es sich um „einen gemeinschaftlichen Suizid“ handeln. Aktuell sind die Strecken rund um den Hauptbahnhof Hannover gesperrt. Alle Infos dazu findest du bei News38. (js)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.