Bär in Deutschland unterwegs? „Sorge wächst“

Ist ein Bär in Deutschland aus der Wildnis zurückgekehrt? Diese Frage bewegt derzeit die Region rund um die Winklmoosalm in Bayern. Ein Wanderer will am Sondersberg einen Bären gesichtet haben, berichtet der „Merkur“. Spuren und Haare wurden inzwischen zur Untersuchung sichergestellt.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es der erste wilde Bär in Deutschland seit Jahren. Experten sind vorsichtig, doch die Sichtung löst bereits Diskussionen aus. Was bisher bekannt ist und welche Folgen dies für die Region haben könnte, erfährst du hier.

Bär in Deutschland? Untersuchungen laufen

Am Samstag (16. August) meldete ein Wanderer den vermeintlichen Bären in der Nähe der Winklmoosalm, unweit der österreichischen Grenze. Nach der Meldung sicherten Experten des Netzwerks Große Beutegreifer Spuren wie Trittabdrücke und an einem Baum sichtbar gemachte Wetzspuren.

Parallel dazu wurden entdeckte Tierhaare sowie Bilder vom Sichtungsort an das zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) übermittelt. Ob es sich tatsächlich um einen Bären in Deutschland handelt, soll durch die genetischen Untersuchungen im Senckenberg Institut für Wildtiergenetik festgestellt werden. Ergebnisse werden in Kürze erwartet, so der „Merkur„.

Rückkehr von Bären bleibt umstritten

In der Region blieb es in den letzten zwei Jahren ruhig um Bären. Der letzte bestätigte Fall geht auf einen Bären aus Tirol zurück, der 2021 ins Salzburger Land zog und dort von einem Zug erfasst wurde. Seitdem gab es keine Risse oder andere Hinweise auf große Beutegreifer in der Gegend.

Trotzdem sorgt die aktuelle Sichtung für politische Diskussionen. Siegfried Walch, Bundestagsabgeordneter aus Traunstein, sieht darin eine Herausforderung: „Mit der Rückkehr großer Beutegreifer wächst die Sorge um die Sicherheit von Weidetieren und die Zukunft traditioneller Almflächen.“

Bär in Deutschland: Erinnerungen an Bruno

Sollte es tatsächlich ein Bär in Deutschland sein, erinnert dies an 2006, als der Braunbär Bruno nahe dem Schliersee erschossen wurde. Damals war Bruno der erste wilde Bär seit 171 Jahren. Für viele Menschen ist die Rückkehr des Bären ein Naturerfolg, für andere eine Bedrohung.

Eines ist sicher: Die Ergebnisse der Untersuchungen werden mit Spannung erwartet. Ob der Bär zur festen Realität in Deutschland zurückkehrt, bleibt vorerst unklar.

