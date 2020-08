Badesee: Mann sonnt sich nackt – dann erlebt er die wohl irrste Situation seines Lebens

Damit hatte ein Mann am Badesee vermutlich nicht gerechnet. (Symbolbild)

Mitten in Berlin ist es an einem Badesee zu einer Situation gekommen, die zumindest ein Mann so schnell nicht vergessen wird.

Der Mann, der an dem Badesee nackt in der Sonne lag, konnte nicht ahnen, in welcher verrückten Situation er sich später befinden würde.

Mann wird an Badesee dreist beklaut

Und dass diese Situation auch noch von allen anderen Besuchern gesehen und mit Bildern für die Nachwelt festgehalten wird.

Er hatte in einer gelben Tüte seinen Laptop dabei, wie er später angab. Plötzlich kam ein Wildschwein mit seinen Jungtieren vorbei, schnappte sich die gelbe Tüte mit dem Computer darin und rannte davon.

Das Wildschwein mit seinen Jungen am Teufelssee in Berlin. Foto: dpa

Doch der Mann wollte unbedingt seinen Laptop wieder haben. Darum rannte er dem Wildschwein am Teufelssee hinterher – und das völlig nackt wie Gott ihn schuf.

Wildschwein rennt mit Laptop vor nacktem Mann davon

Auf den Bildern ist deutlich zu sehen, wie das Wildschwein mit der gelben Tüte im Maul vor dem nackten Mann davon rennt, die beiden Jungtiere hinterher. Drumherum stehen viele Schaulustige und Besucher des Badesees.

Wildschweine in Berlin

Experten gehen von rund 5000 Tieren in und um Berlin aus

Umland der Hauptstadt gilt als Schweineparadies

dort wird viel Mais angebaut, der immer mehr Tiere anlockt

eigentlich meiden sie viele Menschen, lieben aber Parks und Gärten zur Futtersuche

streifen bis zu 20 Kilometer durch Berlin

Ob der Mann seine Laptop wieder bekommen hat, ist nicht ganz klar. Eine Frau hat dem Mann die Bilder seiner "Jagd" gezeigt und seine Reaktion darauf ist ebenso genial wie sein Wettlauf mit dem Wildschwein: Er habe schallend angefangen zu lachen und ihr erlaubt, die Bilder zu veröffentlichen.

Ihr Post hatte nach zwei Tagen mehr als 15.000 Likes und wurde fast 20.000 Mal geteilt. Und das alles wegen einer nackten Wildschweinjagd. (fb)