Horror-Unfall bei Radrennen in Baden-Württemberg – bis zu 70 Verletzte

Ein Straßenradrennen in Baden-Württemberg endete am Sonntag (7. September) mit einem dramatischen Zwischenfall. Beim „Riderman“-Radrennen nahe Bad Dürrheim stürzten zahlreiche Fahrer, darunter auch schwer Verletzte. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

Eine Linkskurve auf der Strecke zwischen Bad Dürrheim und Biesingen wurde Rennteilnehmern zum Verhängnis. Zwei Massenstürze führten zu chaotischen Szenen. Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Baden-Württemberg: Radrennen endet im Chaos

Gegen 11.30 Uhr kam es im dichten Fahrerfeld zu einem Unfall, wie zunächst die „Südwest Presse“ berichtete. An einer Linkskurve verdichteten sich die Rennradfahrer am linken Fahrbahnrand, wodurch zahlreiche Teilnehmer stürzten.

Kurz darauf ereignete sich durch den Rückstau ein weiterer Massensturz. Insgesamt wurden nach ersten Erkenntnissen rund 60 bis 70 Teilnehmer verletzt. Für viele endete das Rennen im Krankenhaus.

Großeinsatz der Rettungsdienste in Baden-Württemberg

Die Folgen des Unfalls waren schwerwiegend: Vier Rettungshubschrauber, mehrere Notärzte und Rettungswagen waren im Einsatz. Etwa 15 bis 20 Teilnehmer erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Weitere 20 bis 25 Fahrer trugen leichte Blessuren davon, rund 35 kamen glimpflich davon und verließen die Strecke eigenständig. Eine finale Zahl der Verletzten steht noch aus.

Veranstalter in Baden-Württemberg brechen Rennen ab

Die Organisatoren reagierten sofort und brachen das Rennen kontrolliert ab. Auch weitere geplante Rennen wurden nicht mehr ausgetragen. Rund 1.200 Teilnehmer waren ursprünglich für die zweitägige Veranstaltung gemeldet.

Behörden schließen äußere Einwirkungen als Unfallursache aus. Das Radrennen wird in Baden-Württemberg dennoch in Erinnerung bleiben – mit einem traurigen Verlauf am Sonntag. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.