Baden-Württemberg: Nächstes Familiendrama! 15-Jähriger tot – Vater und Bruder schwer verletzt

Güglingen. Nur wenige Stunden nach dem blutigen Familiendrama in Rot am See, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen, hat sich in Baden-Württemberg schon das nächste Drama zugetragen! Auf einem Aussiedlerhof bei Güglingen im Landkreis Heilbronn (Baden-Württemberg) soll es in der Nacht auf Samstag zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Kurz nach ein Uhr wurde die Polizei informiert, dass es dabei mehrere Verletzte gegeben haben soll. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte drei schwerverletzte Männer, bei denen es sich um ersten Erkenntnissen um einen Vater (54) und dessen beide Söhne (15, 17) handeln. Alle drei wiesen Stichverletzungen auf. Der 15-jährige Sohn verstarb noch am Tatort.

Baden-Würrtemberg: 15-Jähriger stirbt bei grausamen Familiendrama

Der 17-jährige und der Vater wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Nun versucht die Kriminalpolizei Heilbronn, herauszufinden was an dem Abend auf dem Aussiedlerhof vergefallen war. Es stünde zumindest fest, dass der Notruf von einem der drei aufgefundenen Männer abgesetzt wurde. Da es keine Hinweise auf eine weitere, möglicherweise flüchtige Person gibt, vermuten die Ermittler auch den Täter unter den Dreien.

Ob der 15-Jährige tatsächlich an den Folgen der Stichverletzungen verstarb, soll eine Obduktion offenbaren. Sein Bruder und Vater seien aktuell noch nicht vernehmungsfähig, teilte die Polizei mit.

___________________

Mehr Themen:

___________________

Die Ermittler wollen nun am Samstag Familienmitglieder und Bekannte befragen, um Licht in diesen mysteriösen Fall zu bringen. Die Jugendlichen und der Vater lebten gemeinsam auf dem Anwesen. Zur Mutter des toten Jungen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

>>> Mehr zum tödlichen Familiendrama in Rot am See erfährst du hier (at, mit dpa)