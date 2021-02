Baden-Württemberg: Junge (13) tot aufgefunden – 14-Jähriger in Untersuchungshaft ++ DAS soll sein Motiv gewesen sein

In Sinsheim in Baden-Württemberg wurde Mittwochnachmittag die Leiche eines 13-jährigen Jungen entdeckt. In der Nähe des Tatorts fanden Ermittler diesen Handschuh.

Sinsheim. Drama in Baden-Württemberg! In Sinsheim-Eschelbach wurde am Mittwochnachmittag die Leiche eines 13-jährigen Jungen gefunden. Ein 14-Jähriger soll ihn getötet haben. Nun wurde Haftbefehl gegen den Teenager aus Baden-Württemberg erlassen.

Der leblose Körper des Jugendlichen wurde am Waldrand in einem Feldgebiet entdeckt. In unmittelbarer Tatortnähe konnten Beamten der Polizei Mannheim in Baden-Württemberg einen 14-Jährigen festnehmen, der im Verdacht steht, den 13-Jährigen getötet zu haben.

Baden-Württemberg: Siegfried Kollmar, Leiter der Kriminalpolizei in Mannheim, spricht während einer Pressekonferenz zu einem Tötungsdelikt an einem 13-Jährigen in der Nähe von Sinsheim-Eschelbach.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Zum Anfertigen von Übersichtsaufnahmen war ein Polizeihubschrauber vor Ort.

Baden-Württemberg: War es Eifersucht?

Wie Siegfried Kollmar von der Kriminalpolizei Mannheim am Donnerstag mitteilte, wurde der 13-Jährige aus Baden-Württemberg mit mehreren Messerstichen ermordet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kam der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der 14-Jährige aus Eifersucht gehandelt haben. Dem Jugendlichen werde das Mordmerkmal der Heimtücke vorgeworfen, erläuterte Staatsanwalt Andreas Herrgen. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Jugendstrafe. Er habe bislang keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.

Wie die Kripo mitteilt, sollen die beiden Kontakt zu einem weiteren Kind gehabt haben, das auch am Tatort gewesen sein soll. Dieses Kind soll der Grund für die mutmaßlichen Eifersuchtsstreitereien gewesen sein.

Nähere Angaben machten die Ermittler aber nicht, weil dieses Kind noch strafunmündig sei.

Baden-Württemberg: Gezielte Tat

Der 13-Jährige sei am Mittwoch zu einem Treffpunkt an einem Waldrand gelockt worden, sagte Kollmar. Nach einer „gewissen Wegstrecke“ soll der 14-Jährige auf den Jungen eingestochen haben.

Die Ermittler gehen von einer gezielten Tat aus. Der 14-Jährige habe das Küchenmesser zu dem Treffen mitgenommen. Die Kripo geht davon aus, dass es vorher vermutlich zu einem kurzen Kampf an. Wie oft der 14-Jährige auf den 13-Jährigen eingestochen habe, wurde nicht genannt.

„Wir haben noch viel zu ermitteln“, sagte Kollmar. Man warte noch auf das schriftliche Ergebnis der Obduktion, Handys würden ausgewertet.

Die Ermittlungen in Baden-Württemberg zum Motiv laufen weiter. (at/ldi/dpa)