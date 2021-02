Baden-Württemberg: Drama! Junge (13) tot aufgefunden – 14-Jähriger tatverdächtig

Baden-Württemberg: Am Mittwochnachmittag wurde bei Sinsheim die Leiche eines 13-jährigen Jungen entdeckt! (Symbolbild)

Sinsheim. Dramatischer Einsatz für die Polizei bei Sinsheim (Baden-Württemberg)!

Am Mittwochnachmittag wurde bei Sinsheim-Eschelbach in Baden-Württemberg die Leiche eines 13-jährigen Jungen entdeckt!

Baden-Württemberg: Junge (13) tot aufgefunden

Der leblose Körper des Jugendlichen wurde am Waldrand in einem Feldgebiet entdeckt. In unmittelbarer Tatortnähe konnten Beamten der Polizei Mannheim einen 14-Jährigen festnehmen, der im Verdacht steht, den 13-Jährigen getötet zu haben.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Zum Anfertigen von Übersichtsaufnahmen war ein Polizeihubschrauber vor Ort.

-----------------------------------

Weitere News:

Media Markt: Kunde bekommt kaputten Fernseher geliefert – er macht dem Unternehmen schwere Vorwürfe

FFP2-Maske zum Schutz vor Corona auch an der frischen Luft tragen? Experte spricht Klartext

Wissenschaft: Forscher untersuchen kleines Tier – was ihnen dann auffällt, lässt sie staunen

-----------------------------------

Das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat mit Unterstützung der Spezialisten der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen übernommen. (at)