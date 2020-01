Babys: Zwillinge kommen kurz hintereinander zur Welt – doch es trennen sie Welten

Diese Babys sind etwas ganz Besonderes. Leon und Noel kommen in Frankfurt zur Welt. Die Mutter der Babys wurde überrascht. Eigentlich sollten die Zwillinge noch einen Monat in ihrem Bauch bleiben, doch an Silvester um 16 Uhr ging es schon los. Die Wehen starteten, die Babys wollten schon jetzt raus berichtet die „Hessenschau“. Was dann passierte, war einfach aufregend.

+++ „The Biggest Loser“ (Sat 1): Was dieser Kandidat im Fitnessraum macht, ist einfach eklig +++

Babys werden in zwei Jahrzehnten geboren

Mit dem Rettungswagen ging es für Mutter Aylin ins Frankfurter Bürgerhospital. Mehrere Stunden lag die Mutter der beiden Babys in den Wehen. Dann war es endlich soweit. Leon erblickte am 31. Dezember 2019 um 23.24 Uhr das Licht der Welt. Doch Schwester Noel hatte es nicht so eilig wie sein Bruder. Wartete knapp 60 Minuten. Sie kam erst um 0.27 Uhr auf die Welt. Allerdings am 1. Januar 2020.

Die beiden Babys wurden in zwei unterschiedlichen Jahrzehnten geboren.

Aber die beiden verbindet noch etwas Besonderes. Liest man Noel rückwärts, ergibt es den Namen Leon. Genauso wie, wenn man Leon rückwärts liest, so kommt Noel heraus.

----------

Top-News:

Dschungelcamp: Raul Richter schockt Fans – „Wir sind verpflichtet...“

Hund: Mann tritt Tier zusammen – Labrador stirbt in Herrchens Armen

Lena Meyer-Landrut: Harte Entscheidung – „Verabschiede mich ...“

----------

Eigentlich beginnt das Jahrzehnt korrekterweise erst 2021. Das merkt auch ein User auf der Facebookseite des Frankfurter Hospitals an. „Sie sind in verschiedenen Jahren, aber nicht Jahrzehnten geboren! Das neue Jahrzehnt beginnt erst 2021. Zur Erklärung: Jahr 1-10 das erste Jahrzehnt! Jahr 11-20 das zweite Jahrzehnt!“

SWR Kindernetz: Wie ähnlich sind sich die Zwillinge? |

Babys geht es gut

Doch davon lässt sich die Klinik nicht beunruhigen. Sie schreibt: „Och Mensch, jetzt macht uns doch nicht unsere schöne Geschichte kaputt. Für uns fühlt sich mit der 20 alles anders an, die 20er-Jahre beginnen für uns schon jetzt. Die mathematisch begabteren Leute warten eben noch ein Jahr.“

+++ Thomas Gottschalk schießt gegen Cathy Hummels – „Da ist etwas...“ +++

Ob Jahr oder Jahrzehnt: Die Babys sind auch so etwas ganz Besonders für die glücklichen Eltern. Beiden Babys und der Familie geht es gut. Es handelte sich um eine natürliche Geburt, berichtet die „Hessenschau“.