Baby: Mann lässt eigenes Kind verhungern – seine Begründung ist entsetzlich

Ein Vater hat in den USA sein Baby verhungern lassen. (Symbolbild)

Was für ein abscheuliches Verbrechen! Ein Vater hat in den USA sein zehn Monate altes Baby verhungern lassen. Der grausame Grund: Der Mann aus dem Bundesstaat Michigan befand seine kleine Tochter Mary zu schwach, um auf seiner Farm arbeiten zu können.

Schon nach 80 Minuten fällten die Geschworenen ein Urteil: schuldig wegen Mordes an dem kleinen unschuldigen Baby. Lebenslänglich muss der Horror-Vater ins Gefängnis, berichtet der Sender WZZM. Der Prozess gegen Marys Mutter (29) steht noch an.

Baby von Vater zum Tode verurteilt – Achtung, grausame Details

Im Prozess wurde ein Foto von dem toten Baby gezeigt, das Gesicht eingefallen, die Augen weit geöffnet. „Dies ist Folter“, kommentierte die Staatsanwältin das Bild. Gerade mal ein Kilo brachte die Leiche auf die Waage, ein Pfund mehr als bei seiner Geburt. Ein Sanitäter am Tatort war sich nicht sicher, ob sie zehn Tage oder zehn Monate alt war.

Der Vater hat entschieden, das Kind dem Tod zu überlassen. Die Staatsanwältin erklärte das Elend, in dem Mary angeblich lebte: „Ihre Matratze war zerrissen, mit Urin durchtränkt, bis er sich in einer Babywanne unter ihrer Krippe sammelte.“ Die Matratze sei so schimmelig gewesen, dass der Schimmel bis ins Holz des Babybettes zog. „Darin hat sie gelegen.“

Der 28-jährige Angeklagte betrachtete den Tod seiner Tochter Mary im August 2018 als „natürliche Auslese“, weil sie zu schwach war, um für sich selbst zu sorgen – mit zehn Monaten.

Er glaubte nicht an Ärzte

Der Verteidiger des Vaters sagte, Mary sei nicht absichtlich ausgehungert worden. Wegen seines christlichen Glaubens glaube der verurteilte Mörder nicht an Ärzte. Er habe versucht, Mary gesund zu beten.

Vor Gericht wurde bekannt, dass der Angeklagte selbst den Notruf alarmierte, als er das tote Baby im Bett fand. Vorher hatte er allerdings noch einem Bekannten eine SMS geschickt, um ihm eine Ziege zu verkaufen und in einer Suchmaschine nach der Entführung eines Rappers gesucht.

Die beiden anderen Kinder des Paares mussten ebenfalls unter schmutzigen Bedingungen leben, berichtet WZZM. (jg)